Мобілізація в Україні триває: що робити військовозобов’язаному, якому вперше вручили повістку

За неявку до військкомату військовозобов'язаному загрожує адміністративна відповідальність

В Україні тривають воєнний стан і загальна мобілізація, у зв’язку з якими військовозобов’язані чоловіки можуть отримати повістки із призовом на військову службу.

Як у коментарі для "Фактів ICTV" розповів керівник мобілізаційного відділення Дарницького району ТЦК у столиці Володимир Новосядлий, після того, як військовозобов'язаний одержав повістку, він має з’явитися до ТЦК у зазначений у документі час. Слід зазначити, що після вручення повістки одразу на фронт його не відправлять.

Які документи потрібно мати при собі

паспорт;

ідентифікаційний код;

військово-обліковий документ;

медичні документи;

посвідчення водія (за наявності);

документи про освіту;

документи про склад сім’ї, наявність дітей або догляд за особами з інвалідністю.

Після перевірки документів, військовозобов’язаного направляють на проходження військово-лікарської комісії. За результатами висновку ВЛК вже приймають рішення щодо ступеня придатності або непридатності людини до військової служби.

Раніше "Телеграф" оприлюднив повний перелік осіб, які можуть вручати повістки військовозобов’язаним.