Мобілізація в Україні триває: що робити військовозобов’язаному, якому вперше вручили повістку
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За неявку до військкомату військовозобов'язаному загрожує адміністративна відповідальність
В Україні тривають воєнний стан і загальна мобілізація, у зв’язку з якими військовозобов’язані чоловіки можуть отримати повістки із призовом на військову службу.
Як у коментарі для "Фактів ICTV" розповів керівник мобілізаційного відділення Дарницького району ТЦК у столиці Володимир Новосядлий, після того, як військовозобов'язаний одержав повістку, він має з’явитися до ТЦК у зазначений у документі час. Слід зазначити, що після вручення повістки одразу на фронт його не відправлять.
Які документи потрібно мати при собі
- паспорт;
- ідентифікаційний код;
- військово-обліковий документ;
- медичні документи;
- посвідчення водія (за наявності);
- документи про освіту;
- документи про склад сім’ї, наявність дітей або догляд за особами з інвалідністю.
Після перевірки документів, військовозобов’язаного направляють на проходження військово-лікарської комісії. За результатами висновку ВЛК вже приймають рішення щодо ступеня придатності або непридатності людини до військової служби.
Раніше "Телеграф" оприлюднив повний перелік осіб, які можуть вручати повістки військовозобов’язаним.