Повестки в Viber или Telegram: в Минцифре ответили, возможно ли это

Украинцам рассказали, стоит ли в скором времени ждать повесток через мессенджеры

В конце марта сеть облетела информация относительно того, что Верховная Рада рассматривает возможность вручения повесток военнообязанным мужчинам с помощью мессенджеров. Однако введение таких изменений на данный момент остается невозможным сразу по нескольким причинам.

Об этом заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью изданию Liga.net.

"Это невозможно сделать, пока нет качественного реестра военнообязанных, а к идентификатору реестра не привязан верифицированный номер телефона. А у нас нет верификации номера телефона и человека в государстве. Я даже не говорю сейчас о Конституции и постановлениях", — отметил он.

По мнению Михаила Федорова, член оборонного комитета Совета Федор Вениславский, который заявлял, что в парламенте рассматривают вопрос, чтобы нормативно разрешить рассылать повестки в Viber или Telegram, просто некорректно высказался или его слова были вырваны из контекста. Вице-премьер-министр объясняет, что ввести выдачу повесток через мессенджеры в этом году невозможно технически.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцам стали чаще вручать повестки. Капитан 103-й бригады теробороны Александр Ганущин объяснил причину.