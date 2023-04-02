Забывают об обязанностях: в военкомате объяснили, почему повестки раздают на улицах

В ТЦК напомнили об обязательствах украинцев

В Украине после начала российского вторжения была объявлена всеобщая мобилизация, а повестки начали раздавать прямо на улицах, иногда даже с нарушением правил.

Впрочем, как рассказал в интервью Украинской правде глава львовского территориального центра комплектации Александр Тищенко, обращать внимание стоит на другие аспекты.

По его словам, после начала мобилизации военнообязанный сам обязан прийти в военкомат, даже если ему повестку не вручали. Тищенко предлагает юристам, которые разбирают правовые аспекты работы ТЦК, акцентировать свое внимание на этом, а не на том, как вручают повестки.

"Юристы почему-то становятся на другую сторону. У нас кроме прав есть и обязанности. Но почему-то о них предпочитают забывать", — говорит он.

Тищенко отметил, что военнообязанные должны информировать военкомат о каждом существенном изменении в его жизни, вроде брака, рождения ребенка, получения образования и т.д.

Он также подчеркнул, что в законодательстве не указано, где именно должны вручать повестки, а потому их раздают на улицах. Это также связано с тем, что представителям ТЦК обычно никто не открывает дверь, когда они приходят по месту жительства.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие документы необходимо взять с собой в центр комплектации, если вас вызывают по повестке.