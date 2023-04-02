Забувають про обов’язки: у військкоматі пояснили, чому повістки роздають на вулицях

У ТЦК нагадали про зобов’язання українців

В Україні після початку російського вторгнення було оголошено загальну мобілізацію, а повістки почали роздавати прямо на вулицях, іноді навіть з порушенням правил.

Втім, як розповів в інтерв’ю Українській правді голова львівського територіального центру комплектації Олександр Тищенко, варто звертати увагу на інші аспекти.

За його словами, після початку мобілізації військовозобов'язаний сам зобов’язаний прийти у військкомат навіть якщо йому повістку не вручали. Тищенко пропонує юристам, які розбирають правові аспекти роботи ТЦК, наголосити на цьому, а не на тому, як вручають повістки.

"Юристи чомусь стають на інший бік. У нас крім прав є й обов’язки. Але чомусь про них вважають за краще забувати", — каже він.

Тищенко зазначив, що військовозобов’язані мають інформувати військкомат про кожну суттєву зміну в її житті, на кшталт шлюбу, народження дитини, здобуття освіти тощо.

Він також наголосив, що у законодавстві не зазначено, де саме мають вручати повістки, а тому їх роздають на вулицях. Це також пов’язано з тим, що представникам ТЦК зазвичай ніхто не відчиняє двері, коли вони приходять за місцем проживання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, які документи необхідно взяти із собою в центр комплектації, якщо вас викликають за повісткою.