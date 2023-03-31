Вручення повісток в Україні триває: які документи потрібно взяти у військкомат
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Військовозобов’язаний має надати у військкоматі низку обов’язкових документів
Після того, як представники ТЦК та СП вручають військовозобов’язаному повістку, необхідно з’явитися до військкомату. Але мало хто знає, які документи треба взяти з собою.
У Львівському обласному ТЦК та СП розповіли, що робити після отримання повістки і які документи слід взяти із собою у військкомат. Українцям нагадали, що вручення повістки не означає автоматичного відправлення на фронт.
Після того, як військовозобов’язаному вручили повістку, він має з’явитися до ТЦК та СП (по-старому військкомат) у зазначені терміни. З собою потрібно взяти документи, щоб уточнити свої дані, наприклад, про місце роботи чи проживання.
Перелік документів, які необхідно взяти із собою у військкомат:
- Паспорт.
- Ідентифікаційний код.
- Військово-обліковий квиток.
- Медичні документи.
- Посвідчення водія.
- Документи про освіту.
- Документ склад сім’ї.
- Документи щодо наявності дітей.
- Документи щодо догляду за людьми з інвалідністю.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що загрожує ухилянтам за неявку до військкомату. Наразі мобілізація в Україні йде за планом, а резерв військовослужбовців, які проходять строкову та інші види служби, ще не вичерпано.