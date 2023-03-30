Що робити після отримання повістки: у ТЦК дали детальну відповідь

Насамперед після отримання повістки чоловікові потрібно з’явитися до ТЦК та СП

В Україні чоловікам віком від 18 до 60 років продовжують вручати повістки. Багато хто помилково вважає, що чоловіка відразу відправлять на фронт. Однак, це зовсім не так. Українцям пояснили, що відбувається після вручення повістки і як має діяти військовозобов’язаний.

Начальник мобілізаційного відділення Дарницького району ТЦК у Києві Володимир Новосядлий детально розібрав це питання та дав на нього відповідь. Про це повідомляється у матеріалі Факти ICTV.

Так, співробітники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) отримують конкретні адреси військовозобов’язаних відповідних спеціалізацій, якими необхідно поповнити лави ЗСУ.

"Маршрут групи визначається згідно з поставленим нам мобілізаційним розпорядженням. Визначається категорія військовозобов’язаних, які підлягають виклику, залежно від цього формують пропозиції щодо повідомлення. Вони затверджуються розпорядженням начальника ТЦК", — сказав Новосядлий.

Після того, як чоловік отримав повістку, йому потрібно з’явитися до ТЦК у зазначений у документі час. При цьому важливо розуміти, що військовозобов’язаного не відправлять одразу на фронт. Повістка — це лише заклик з’явитися для звіряння даних та документів. З собою необхідно мати такі документи:

паспорт;

ідентифікаційний код;

військово-обліковий документ;

медичні документи;

посвідчення водія (за наявності);

інформацію про освіту;

документи про склад сім’ї, наявність дітей або догляд за особами з інвалідністю.

Далі у ТЦК чоловіка відправлять до відповідного кабінету мобілізаційного відділення на його звання. Офіцери вирушають до одного кабінету, а рядові, сержанти чи старшини — до іншого.

Після перевірки документів військовозобов’язаного направляють на проходження ВЛК. За результатами висновку вже приймають рішення щодо того, чи придатний він, обмежено придатний чи не придатний зовсім.

З висновком ВЛК чоловікові потрібно повернутися до мобілізаційного відділу, де пропонують пройти навчання у навчальних центрах. Крім того, йому буде необхідно пройти тест "Адаптивність 200", в якому потрібно відповісти на 200 питань, що допоможуть визначити його рівень стійкості до стресів, комунікаційних здібностей та соціалізації. Якщо людина не проходить цей тест, її не рекомендують до військової служби.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні продовжують масово роздавати повістки у громадських місцях. У ТЦК пояснили, чому так і хто може займатися врученням повісток громадянам.