Что делать после получения повестки: в ТЦК дали подробный ответ
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Первым делом после получения повестки мужчине нужно явиться в ТЦК и СП
В Украине мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет продолжают вручать повестки. Одним из главных заблуждений граждан относительного этого вопроса заключается в то, что мужчину сразу отправят на фронт. Однако это совсем не так. Украинцам объяснили, что происходит после вручения повестки и как должен действовать военнообязанный.
Начальник мобилизационного отделения Дарницкого района ТЦК в Киеве Владимир Новосядлый детально разобрал этот вопрос и дал на него ответ. Об этом сообщается в материале Факты ICTV.
Так, сотрудники Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) получают конкретные адреса военнообязанных соответствующих специализаций, которыми необходимо пополнить ряды ВСУ.
"Маршрут группы определяется согласно с поставленным нам мобилизационным распоряжениям. Определяется категория военнообязанных, подлежащих вызову, в зависимости от этого формируют предложения касательно совершения уведомлений. Они утверждаются распоряжением начальника ТЦК", — сказал Новосядлый.
После того как мужчина получил повестку, ему нужно явиться в ТЦК в указанное в документе время. При этом важно понимать, что военнообязанного не отправят сразу на фронт. Повестка — это лишь призыв явиться для сверки данных и документов. С собой необходимо иметь следующие документы:
- паспорт;
- идентификационный код;
- военно-учетный документ;
- медицинские документы;
- удостоверение водителя (при наличии);
- информацию об образовании;
- документы о составе семьи, наличии детей или уходе за лицами с инвалидностью.
Далее в ТЦК мужчину отправят в соответствующий кабинет мобилизационного отделения по его званию. Офицеры отправляются в один кабинет, а рядовые, сержанты или старшины — в другой.
После проверки документов военнообязанного направляют на прохождение ВВК. По результатам заключения уже принимают решение относительно того, годен он, ограниченно годен или не годен вовсе.
С заключением ВВК мужчине нужно вернуться в мобилизационный отдел, где предлагают пройти учения в учебных центрах. Кроме того, ему будет необходимо пройти тест "Адаптивность 200", в котором нужно ответить на 200 вопросов, что помогут определить его уровень стрессоустойчивости, коммуникационных способностей и социализации. Если человек не проходит этот тест, его не рекомендуют к военной службе.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине продолжают массово раздавать повестки в общественных местах. В ТЦК объяснили, почему так происходит и кто может заниматься вручением повесток гражданам.