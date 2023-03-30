Что делать после получения повестки: в ТЦК дали подробный ответ

Первым делом после получения повестки мужчине нужно явиться в ТЦК и СП

В Украине мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет продолжают вручать повестки. Одним из главных заблуждений граждан относительного этого вопроса заключается в то, что мужчину сразу отправят на фронт. Однако это совсем не так. Украинцам объяснили, что происходит после вручения повестки и как должен действовать военнообязанный.

Начальник мобилизационного отделения Дарницкого района ТЦК в Киеве Владимир Новосядлый детально разобрал этот вопрос и дал на него ответ. Об этом сообщается в материале Факты ICTV.

Так, сотрудники Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) получают конкретные адреса военнообязанных соответствующих специализаций, которыми необходимо пополнить ряды ВСУ.

"Маршрут группы определяется согласно с поставленным нам мобилизационным распоряжениям. Определяется категория военнообязанных, подлежащих вызову, в зависимости от этого формируют предложения касательно совершения уведомлений. Они утверждаются распоряжением начальника ТЦК", — сказал Новосядлый.

После того как мужчина получил повестку, ему нужно явиться в ТЦК в указанное в документе время. При этом важно понимать, что военнообязанного не отправят сразу на фронт. Повестка — это лишь призыв явиться для сверки данных и документов. С собой необходимо иметь следующие документы:

паспорт;

идентификационный код;

военно-учетный документ;

медицинские документы;

удостоверение водителя (при наличии);

информацию об образовании;

документы о составе семьи, наличии детей или уходе за лицами с инвалидностью.

Далее в ТЦК мужчину отправят в соответствующий кабинет мобилизационного отделения по его званию. Офицеры отправляются в один кабинет, а рядовые, сержанты или старшины — в другой.

После проверки документов военнообязанного направляют на прохождение ВВК. По результатам заключения уже принимают решение относительно того, годен он, ограниченно годен или не годен вовсе.

С заключением ВВК мужчине нужно вернуться в мобилизационный отдел, где предлагают пройти учения в учебных центрах. Кроме того, ему будет необходимо пройти тест "Адаптивность 200", в котором нужно ответить на 200 вопросов, что помогут определить его уровень стрессоустойчивости, коммуникационных способностей и социализации. Если человек не проходит этот тест, его не рекомендуют к военной службе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине продолжают массово раздавать повестки в общественных местах. В ТЦК объяснили, почему так происходит и кто может заниматься вручением повесток гражданам.