Вручили повестку в другом городе: нужно ли идти в военкомат не по месту регистрации

С вручением повесток не по месту регистрации возникает сразу несколько вопросов

В Украине продолжается действие военного положения и всеобщей мобилизации. В связи с этим многим гражданам продолжают вручать повестки в военкомат. Однако, иногда бывает и так, что гражданину могут выдать этот документ, когда он находится не в своем городе, то есть не по месту регистрации.

Юрист Arzinger Ростислав Небельский рассказал, как поступать в этом случае, передает "Апостроф".

Он отметил, что в повестке должно быть указано, куда именно следует прибыть военнообязанному. И если он зарегистрирован в другом городе, а вызывают его в том, где вручили её, то с этим могут возникнуть технические проблемы.

"В повестке должно быть указано, куда следует явиться лицу. Если в Киеве вручили повестку, а лицо зарегистрировано в другом регионе, и там же его личное дело, то в таком случае просто технически он не сможет пройти эти процедуры в Киеве, где нет его документов, в том числе медицинских", — говорит Небельский.

Кроме того, как утверждает юрист, возникает вопрос полномочий.

"То есть, имеет ли полномочия Киевский территориальный центр комплектования направлять лицо для прохождения каких-либо действий за пределами города. Вот из-за таких недостатков орган, который будет решать вопрос ответственности лица, может подвергнуть сомнению юридическую силу такой повестки", — резюмирует он.

Напомним, ранее мы писали, что украинцам стали чаще вручать повестки. Почему так происходит.

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