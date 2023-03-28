Вручили повістку в іншому місті: чи потрібно йти у військкомат не за місцем реєстрації

З врученням повісток не за місцем реєстрації виникає одразу кілька питань

В Україні продовжується дія воєнного стану та загальної мобілізації. У зв’язку з цим багатьом нашим громадянам продовжують вручати повістки у військкомат. Однак, іноді буває і так, що громадянинові можуть видати цей документ, коли він знаходиться не у своєму місті, тобто не за місцем реєстрації.

Юрист Arzinger Ростислав Небельський розповів, як чинити в цьому випадку, передає "Апостроф".

Він зазначив, що в повістці має бути зазначено, куди саме слід прибути військовозобов’язаному. І якщо він зареєстрований в іншому місті, а викликають його в тому, де її вручили, то з цим можуть виникнути технічні проблеми.

"У повістці має бути зазначено, куди слід з’явитися особі. Якщо в Києві вручили повістку, а особа зареєстрована в іншому регіоні, і там же її особиста справа, то в такому разі просто технічно він не зможе пройти ці процедури, де немає її документів, у тому числі медичних ”, — каже Небельський.

Крім того, як стверджує юрист, постає питання повноважень.

"Тобто, чи має повноваження Київський територіальний центр комплектування направляти особу для проходження будь-яких дій за межами міста. Ось через такі недоліки орган, який вирішуватиме питання відповідальності особи, може поставити під сумнів юридичну силу такої повістки", — резюмує він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українцям почали частіше вручати повістки. Чому так відбувається?

Також ми повідомляли, що чому українкам надходять повістки.