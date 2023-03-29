Повестки в Украине: в военкомате объяснили, почему их вручают на улице и где это чаще всего происходит

Вручить повестку могут в любом месте

В Украине было продлено действие военного положения и всеобщей мобилизации. В связи с этим многим нашим гражданам продолжают вручать повестки в военкомат и иногда массовая раздача повесток происходит прямо на улицах.

Представитель Львовского областного ТЦК Александр Тищенко объяснил, почему так происходит, передает ТСН.

По его словам, существует проблема, что обычно вручить повестку по месту жительства не удается, потому что почти никто не открывает дверь. Следовательно и получается, что повестки приходится раздавать на улицах.

Тищенко отметил, украинцам стоило бы самим приходить в военкоматы во время мобилизации, а не ждать повесток.

При этом, стоит отметить, что во время действия военного положения и мобилизации в Украине раздавать повестки военнообязанным могут в любом общественном месте. В законодательной базе Украины нет четкого перечня мест, в которых их положено вручать.

Напомним, что ранее в военкомате рассказали, в каких местах чаще всего раздают повестки. Для оповещения как можно большего количества человек выбирались точки с большим скоплением людей: вокзалы, торговые центры, площади, большие улицы и т. д.

Кроме того, вручать повестку могут не обязательно должностные лица ТЦК и СП. Это разрешено делать:

представителям органов местного самоуправления,

руководителям предприятий или учреждений, где работает военнообязанный,

управителям многоквартирных домов.

Ранее мы писали, что делать, если вручили повестку в другом городе.

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