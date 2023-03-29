В "Дії" нельзя, а в Viber можно? Украинцам могут начать вручать повестки через мессенджеры

К началу полномасштабного вторжения база мобильных номеров мужчин призывного возраста была почти полностью сформирована

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, однако с ней есть некоторые проблемы, в частности, с призывом временно перемещенных лиц, которые не встали на учет по месту фактического проживания. В связи с этим в Верховной Раде рассматривают вопрос усовершенствования оснований для вручения повесток.

Об этом сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на заявление народного депутата, члена Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Украины Федора Вениславского.

В числе новых инструментов для призыва военнообязанных рассматривается возможность вручения повесток с помощью мессенджеров.

"Мы сейчас рассматриваем вопрос усовершенствования законодательных оснований для вручения повесток, в том числе возможность отправлять мужчинам, подлежащим мобилизации, сообщения о необходимости явиться в центр комплектования с помощью мессенджеров, то есть отправлять повестки онлайн. Сейчас рассматриваем возможность устранения бюрократических проблем, связанных с этим вопросом", — передает издание слова Вениславского.

Он рассказал, что к началу полномасштабного вторжения база мобильных номеров мужчин призывного возраста была почти полностью сформирована. Нардеп отмечает, что уже есть технические возможности убедиться, что повестка была доставлена онлайн.

"Должны быть откровенными: действительно есть определенные проблемы с мобилизацией, потому что в результате есть очень много внутренне перемещенных лиц, среди которых много мужчин призывного возраста, которые могут быть мобилизованы. Но поскольку они находятся не по месту регистрации, и не все стали на военный учет по месту фактического проживания есть проблемы с призывом", — объяснил народный избранник.

При этом, стоит отметить, что по словам правительства в "Дія" повестки рассылать не собираются, потому, что это "политическая позиция власти".

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