Военком рассказал украинцам о подготовке повесток в "Дії": чего стоит ждать

В Минцифры рассказали о позиции государства по поводу повесток в "Дія"

Пока в Украине идут горячие дискуссии о массовой раздаче повесток во время мобилизации масла в огонь могут подлить любые официальные заявления связанные с этим. Так и произошло после слов военного комиссара Харьковского областного ТЦК о якобы повестках в "Дія".

Резонансное заявление сделал военком Владимир Арап во время брифинга.

По его словам, в будущем украинцы будут получать повестки через "Дія", а сейчас якобы готовится электронная база для этого.

"База набирается. В скором будущем все наши военнообязанные будут в этом реестре "Оберег", его подвяжут к "Дие". Люди смогут даже получать повестки через "Дию", и вызовы в РТЦК будут осуществляться уже в электронном виде. К этому все идет", — заявил Арап.

Впрочем руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник, комментируя нашумевшие слова Арапа, в очередной раз заявил, что такой функции в "Дія" не планируется.

"В "Дія" повесток не будет. Что касается военного учета — данные о военнообязанных находятся в реестре "Оберег", который принадлежит Минобороны. К "Дія" этот реестр не имеет никакого отношения", — сказал Баник.

К слову, "Телеграф" еще несколькими днями ранее выяснил, что повесток в "Дія" не будет и вопрос об этом даже не стоит, потому-что это принципиальная позиция украинских властей.

"Нет, повесток в "Дія" не будет. Такова политическая позиция у власти. Несмотря на то, что в "Дія "есть уведомления (судебные уведомления о заседании), они действительно являются информационными сообщениями, как СМС-ка, которая тебе приходит о дате судебного слушания и т.д., и эти уведомления можно отключить по желанию. Вопрос о повестках вообще не стоит", — заявил в интервью "Телеграфу" руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник.

Чтобы больше узнать о будущем и настоящем приложения "Дія" вы можете прочить полную версию интервью Мстислава Баника "Телеграфу" под названием "Диджитал стал номером один": Мстислав Баник из Минцифры о новых сервисах Дии за год войны и восхищение иностранцев".

Напомним, ранее мы писали, что омбудсмен объяснил, кто и где может выдавать повестки в Украине.

Также мы сообщали, что в чем разница между повестками старого и нового образца.