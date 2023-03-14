Військком розповів українцям про підготовку повісток у "Дії": чого варто чекати

У Мінцифри розповіли про позицію держави щодо повісток у "Дія"

Поки в Україні тривають гарячі дискусії щодо масової роздачі повісток під час мобілізації олії у вогонь можуть підлити будь-які офіційні заяви, пов’язані з цим. Так і сталося після слів військового комісара Харківського обласного ТЦК про нібито повістки у "Дія".

Резонансну заяву зробив військком Володимир Арап під час брифінгу.

За його словами, у майбутньому українці отримуватимуть повістки через "Дію", а зараз нібито готується електронна база для цього.

"База набирається. Незабаром усі наші військовозобов’язані будуть у цьому реєстрі "Оберіг", його підв’яжуть до "Діє". Люди зможуть навіть отримувати повістки через "Дію", і виклики в РТЦК здійснюватимуться вже в електронному вигляді. До цього все йде", — Заявив Арап.

Втім, керівник з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік, коментуючи гучні слова Арапа, в черговий раз заявив, що такої функції в "Дія" не планується.

"У "Дії" повісток не буде. Що стосується військового обліку — дані про військовозобов'язаних є в реєстрі "Оберіг", який належить Міноборони. До "Дії" цей реєстр не має жодного відношення", — сказав Банік.

До речі, "Телеграф" ще кількома днями раніше з’ясував, що повісток у "Дія" не буде і питання про це навіть не стоїть, бо це принципова позиція української влади.

"Ні, повісток в Дії не буде. Така політична позиція у влади. Не дивлячись на те, що в Дії є сповіщення (судові сповіщення про засідання), вони насправді є інформаційними повідомленнями, як СМС-ка, яка тобі приходить про дату судового слухання тощо, і ці сповіщення можна вимкнути за бажанням. Питання про повістки взагалі не стоїть", — заявив в інтерв’ю "Телеграфу" керівник з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік.

Щоб більше дізнатися про майбутнє та сьогодення програми "Дія" ви можете прочитати повну версію інтерв’ю Мстислава Баніка "Телеграфу" під назвою " Діджил став номером один": Мстислав Банік з Мінцифри про нові сервіси Дії за рік війни та захоплення іноземців".

Нагадаємо, раніше ми писали, що омбудсмен пояснив, хто і де може видавати повістки в Україні.

Також ми повідомляли, що в чому різниця між повістками старого та нового зразка.