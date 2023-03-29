У "Дії" не можна, а у Viber можна? Українцям можуть почати вручати повістки через месенджери
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До початку повномасштабного вторгнення базу мобільних номерів чоловіків призовного віку було майже повністю сформовано
В Україні триває загальна мобілізація, проте з нею є деякі проблеми, зокрема з призовом тимчасово переміщених осіб, які не стали на облік за місцем фактичного проживання. У зв’язку з цим у Верховній Раді розглядають питання щодо вдосконалення підстав для вручення повісток.
Про це повідомляє "РБК-Україна", посилаючись на заяву народного депутата, члена Комітету Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки України Федора Веніславського.
Серед нових інструментів призову військовозобов’язаних розглядається можливість вручення повісток з допомогою месенджерів.
"Ми наразі розглядаємо питання удосконалення законодавчих підстав для вручення повісток, у тому числі можливість відправляти чоловікам, які підлягають мобілізації, повідомлення про необхідність з'явитись у центр комплектування за допомогою месенджерів, тобто відправляти повістки онлайн. Наразі розглядаємо можливість усунення бюрократичних проблем, пов'язаних з цим питанням", — передає видання слова Вениславського.
Він розповів, що до початку повномасштабного вторгнення базу мобільних номерів чоловіків призовного віку було майже повністю сформовано. Нардеп зазначає, що вже є технічні можливості переконатися, що повістка була доставлений онлайн.
"Маємо бути відвертими: дійсно є певні проблеми з мобілізацією, тому що через війну маємо дуже багато внутрішньо переміщених осіб, серед яких багато чоловіків призовного віку, які можуть бути мобілізовані. Але оскільки вони перебувають не за місцем реєстрації, і не всі стали на військовий облік за місцем фактичного проживання, є проблеми з призовом", — пояснив народний обранець.
При цьому варто зазначити, що за словами уряду в "Дія" повістки розсилати не збираються, тому що це " політична позиція влади".
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