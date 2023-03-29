Повістки в Україні: у військкоматі пояснили, чому їх вручають на вулиці і де це найчастіше відбувається

Вручити повістку можуть будь-де

В Україні було продовжено дію воєнного стану та загальної мобілізації. У зв’язку з цим багатьом нашим громадянам продовжують вручати повістки у військкомат і іноді масова роздача повісток відбувається прямо на вулицях.

Представник Львівського обласного ТЦК Олександр Тищенко пояснив, чому так відбувається, повідомляє ТСН.

За його словами, існує проблема, що зазвичай вручити повістку за місцем проживання не вдається, тому що майже ніхто не відчиняє двері. Отже, і виходить, що повістки доводиться роздавати на вулицях.

Тищенко зазначив, що українцям варто було б самим приходити у військкомати під час мобілізації, а не чекати повісток.

При цьому варто зазначити, що під час дії військового стану та мобілізації в Україні роздавати повістки військовозобов’язаним можуть у будь-якому громадському місці. У законодавчій базі України немає чіткого переліку місць, де їх належить вручати.

Нагадаємо, що раніше у військкоматі розповіли, у яких місцях найчастіше роздають повістки. Для оповіщення якомога більшої кількості людей вибиралися точки з великим скупченням людей: вокзали, торгові центри, площі, великі вулиці тощо.

Крім того, вручати повістку можуть не обов’язково посадові особи ТЦК та СП. Це можна робити:

представникам органів місцевого самоврядування,

керівникам підприємств або установ, де працює військовозобов’язаний,

управителям багатоквартирних будинків.

Раніше ми писали, що робити, якщо вручили повістку в іншому місті.

Також ми повідомляли, що чому українкам надходять повістки.