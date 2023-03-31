Вручение повесток в Украине продолжается: какие документы нужно взять в военкомат
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Военнообязанный должен предоставить в военкомате ряд обязательных документов
После того, как представители ТЦК и СП вручают военнообязанному повестку, необходимо явиться в военкомат. Но мало кто знает, какие документы нужно с собой взять.
В Львовском областном ТЦК и СП рассказали, что делать после получения повестки и какие документы следует взять с собой в военкомат. Украинцам напомнили, что вручение повестки не означает автоматической отправки на фронт.
После того, как военнообязанному вручили повестку, он должен явиться в ТЦК и СП (по-старому военкомат) в указанные сроки. С собой нужно взять документы, чтобы уточнить свои данные, к примеру, о месте работы или проживания.
Перечень документов, которые необходимо взять с собой в военкомат:
- Паспорт.
- Идентификационный код.
- Военно-учетный билет.
- Медицинские документы.
- Удостоверение водителя.
- Документы об образовании.
- Документ о составе семьи.
- Документы о наличии детей.
- Документы об уходе за людьми с инвалидностью.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что грозит уклонистам за неявку в военкомат. Сейчас мобилизация в Украине идет по плану, а резерв военнослужащих, которые проходят срочную и другие виды службы, еще не исчерпан.