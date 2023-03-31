Вручение повесток в Украине продолжается: какие документы нужно взять в военкомат

Военнообязанный должен предоставить в военкомате ряд обязательных документов

После того, как представители ТЦК и СП вручают военнообязанному повестку, необходимо явиться в военкомат. Но мало кто знает, какие документы нужно с собой взять.

В Львовском областном ТЦК и СП рассказали, что делать после получения повестки и какие документы следует взять с собой в военкомат. Украинцам напомнили, что вручение повестки не означает автоматической отправки на фронт.

После того, как военнообязанному вручили повестку, он должен явиться в ТЦК и СП (по-старому военкомат) в указанные сроки. С собой нужно взять документы, чтобы уточнить свои данные, к примеру, о месте работы или проживания.

Перечень документов, которые необходимо взять с собой в военкомат:

Паспорт.

Идентификационный код.

Военно-учетный билет.

Медицинские документы.

Удостоверение водителя.

Документы об образовании.

Документ о составе семьи.

Документы о наличии детей.

Документы об уходе за людьми с инвалидностью.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что грозит уклонистам за неявку в военкомат. Сейчас мобилизация в Украине идет по плану, а резерв военнослужащих, которые проходят срочную и другие виды службы, еще не исчерпан.