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Вручение повесток в Украине продолжается: какие документы нужно взять в военкомат

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публикации
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Автор
В военкомат необходимо взять с собой перечень документов Новость обновлена 31 марта 2023, 18:07
В военкомат необходимо взять с собой перечень документов. Фото Иллюстративное фото

Военнообязанный должен предоставить в военкомате ряд обязательных документов

После того, как представители ТЦК и СП вручают военнообязанному повестку, необходимо явиться в военкомат. Но мало кто знает, какие документы нужно с собой взять.

В Львовском областном ТЦК и СП рассказали, что делать после получения повестки и какие документы следует взять с собой в военкомат. Украинцам напомнили, что вручение повестки не означает автоматической отправки на фронт.

После того, как военнообязанному вручили повестку, он должен явиться в ТЦК и СП (по-старому военкомат) в указанные сроки. С собой нужно взять документы, чтобы уточнить свои данные, к примеру, о месте работы или проживания.

Перечень документов, которые необходимо взять с собой в военкомат:

  • Паспорт.
  • Идентификационный код.
  • Военно-учетный билет.
  • Медицинские документы.
  • Удостоверение водителя.
  • Документы об образовании.
  • Документ о составе семьи.
  • Документы о наличии детей.
  • Документы об уходе за людьми с инвалидностью.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что грозит уклонистам за неявку в военкомат. Сейчас мобилизация в Украине идет по плану, а резерв военнослужащих, которые проходят срочную и другие виды службы, еще не исчерпан.

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#Документы #Мобилизация #Повестка