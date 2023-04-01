Неявка по повістці у військкомат: який штраф загрожує військовозобов’язаним

Українцям за неявку до військкомату по повістці загрожує адміністративна чи кримінальна відповідальність

В Україні після початку вторгнення росії було введено воєнний стан, а українцям почали вручати повістки. При цьому роздавати їх продовжують досі, оскільки багато військовозобов’язаних чоловіків не з’явилися до центрів комплектації для уточнення даних.

Як йдеться у матеріалі "Вікна", за неявку до військкомату по повістці загрожує адміністративна або навіть кримінальна відповідальність.

Варто зазначити, що спочатку військовозобов’язаному вручають повістку для уточнення даних, потім на медкомісію, а потім ще одну про направлення для проходження військової служби.

Якщо людина не з’явилася по повістці на уточнення даних або проходження медкомісії, то їй загрожує адміністративна відповідальність у вигляді штрафу у розмірі від 1700 до 3400 гривень. Якщо йдеться про посадову особу, то штраф становитиме від 3400 до 5100 гривень.

Якщо така повістка була вручена повторно і людина все одно не з’явилася до військкомату, то штраф збільшиться і становитиме від 3400 до 5100 гривень або від 5100 до 8500 гривень для посадових осіб.

У разі, якщо військовозобов’язаний проігнорував повістку про проходження служби до ЗСУ або мобілізаційне розпорядження, то йому загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, які документи необхідно взяти із собою в центр комплектації, якщо вас викликають по повістці.