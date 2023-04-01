Неявка по повестке в военкомат: какой штраф грозит военнообязанным

Украинцам за неявку в военкомат по повестке грозит административная или уголовная ответственность

В Украине после начала вторжения россии было введено военное положение, а украинцам начали вручать повестки. При этом раздавать их продолжают до сих пор, поскольку многие военнообязанные мужчины не явились в центры комплектации для уточнения данных.

Как говорится в материале "Вікна", за неявку в военкомат по повестке грозит административная или даже уголовная ответственность.

Стоит отметить, что изначально военнообязанному вручают повестку для уточнения данных, потом на медкомиссию и затем еще одну о направлении для прохождения воинской службы.

Если человек не явился по повестке на уточнение данных или прохождение медкомиссии, то ему грозит административная ответственность в виде штрафа в размере от 1700 до 3400 гривен. Если речь идет о должностном лице, то штраф будет составлять от 3400 до 5100 гривен.

Если такая повестка была вручена повторно и человек все равно не явился в военкомат, то штраф увеличится и будет составлять от 3400 до 5100 гривен или от 5100 гривен до 8500 гривен для должностных лиц.

В случае, если военнообязанный проигнорировал повестку на прохождение службы в ВСУ или мобилизационное распоряжение, то ему грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие документы необходимо взять с собой в центр комплектации, если вас вызывают по повестке.