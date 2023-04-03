Повістки у Viber або Telegram: у Мінцифрі відповіли, чи це можливо

Українцям розповіли, чи варто незабаром чекати повісток через месенджери

Наприкінці березня мережу облетіла інформація щодо того, що Верховна Рада розглядає можливість вручення повісток військовозобов’язаним чоловікам через месенджери. Однак введення таких змін на цей час залишається неможливим одразу з кількох причин.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв’ю виданню Liga.net.

"Це неможливо зробити, поки немає якісного реєстру військовозобов’язаних, а до ідентифікатора реєстру не прив’язаний верифікований номер телефону. А у нас немає верифікації номера телефону та людини в державі. Я навіть не говорю зараз про Конституцію та постанови", — зазначив він.

На думку Михайла Федорова, член оборонного комітету Ради Федір Веніславський, який заявляв, що у парламенті розглядають питання, щоб нормативно дозволити розсилати повістки у Viber чи Telegram, просто некоректно висловився або його слова було вирвано з контексту. Віцепрем'єр-міністр пояснює, що запровадити видачу повісток через месенджери цього року неможливо технічно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українцям стали частіше вручати повістки. Капітан 103 бригади тероборони Олександр Ганущин пояснив причину.