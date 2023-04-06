Вручення повісток в Україні: лише одна категорія громадян може відмовитись прямо на вулиці

Відмовитися від повістки можна за наявності важливого документа

Доки в Україні триває воєнний стан та мобілізація, громадянам призовного віку вручатимуть повістки. Робити це можуть представники ТЦК СП у будь-якому місці, навіть на вулиці. Але є одна категорія громадян, які можуть відмовитися від повістки, не з'являючись до військкомату.

Про це розповів начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних Сил України полковник Роман Горбач. За його словами, лише одна категорія українців може відмовитись приймати повістку прямо на вулиці, пред’явивши певні документи.

Йдеться про військовозобов’язаних, які мають броню від мобілізації на своєму місці роботи. Якщо представники військкомату захочуть вручити повістку цій категорії громадян, то військовозобов’язаний має пред’явити документи про наявність броні і має право відмовитися від повістки. Інші категорії військовозобов’язаних повинні після вручення повістки обов’язково з’явитися до ТЦК СП.

Але якщо документів про бронювання при собі у громадянина не було, він зобов’язаний прийняти повістку і з’явитися у військкомат. А там уже на місці вирішувати питання про те, що він не підлягає мобілізації, надавши відповідні документи.

За законом, а саме ст.25 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", бронюванню підлягають такі категорії військовозобов’язаних, які працевлаштовані:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів;

на підприємствах, в установах та організаціях, яким встановлені мобілізаційні завдання (замовлення) у разі, якщо це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);

на підприємствах, в установах та організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт та послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань;

на підприємствах, в установах та організаціях, які критично важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення у особливий період.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи законно вручати повістки в іншому місті, і що робити у такому разі військовозобов’язаному.