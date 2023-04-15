В Украине повестки начнут выдавать по-новому: адвокат указала на главную проблему

Новый подход добавит проблем военкоматам

В Украине изменились правила выдачи повесток военнообязанным, из-за чего их теперь могут выдавать вне зависимости от места прописки. Однако это решение может создать много проблем для представителей территориальных центров комплектации (ТЦК).

Так адвокат Виктория Кравченко смоделировала ситуацию, когда мужчина приехал на один день из Харькова во Львов, однако там ему повстречались представители ТЦК и захотели выписать повестку.

Она отметила, что не понятно, в какой именно военкомат будут отправлять мужчину. Если в харьковский по месту прописки, то это все равно будет делаться под подпись начальника ТЦК Львова.

"А как может руководитель львовского военкомата в полной мере заполнить графы повестки: в частности, четко указать номер распоряжения ТЦК г. Харьков и дату его принятия и подписания, согласно которому военнообязанному нужно будет явиться в военкомат Харькова", — отметила Кравченко.

Адвокат напомнила, что повестка должна содержать в себе определенные законодательством реквизиты. Кроме того, она добавила, что единого реестра военнообязанных в Украине нет, а потому непонятно, как военкоматы будут обмениваться данными о врученных повестках и как будут их отслеживать.

Напомним, новая норма Кабмина об изменении правил выдачи повесток вызвала активное обсуждение в Украине, а "Телеграф" поинтересовался мнением адвокатов и военных о том, как это повлияет на армию и на общественность.