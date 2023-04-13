Весенняя мобилизация: о каких последних изменениях важно знать
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У представителей военкоматов прибавилось полномочий
В Украине продолжается всеобщая мобилизация, и хотя её действие должно подойти к концу в средине мая, вероятнее всего, как это было и раньше, она будет продлена.
В связи с этим "Телеграф" рассказывает об изменениях в этом процессе, о которых необходимо знать военнообязанным украинцам.
Самым громким и важным изменением в этом процессе стало расширение полномочий военкоматов. Речь о постановлении Кабмина под номером 318, которое гласит что:
- представители ТЦК и СП (бывших военкоматов) теперь имеют законные права направлять повестки украинцам независимо от места их пребывания на военном учете;
- Военкоматы получили право извещать граждан о мобилизации и собственно призывать:
- на военную службу по призыву лиц офицерского состава;
- на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (причисленных к военному оперативному резерву).
Исключение – военнообязанные и резервисты СБУ и Службы внешней разведки.
Кроме того, правительством были сняты с территориальных центров комплектования и социальной поддержки задачи подготовки и ведения территориальной обороны.
О других нововведениях и изменениях в мобилизации, которые могут произойти до конца весны, вы можете прочитать перейдя по ссылке.
Ранее мы писали о том, что повестки в Украине могут выписывать большему числу людей. Что изменилось в работе военкоматов.