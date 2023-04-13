Весенняя мобилизация: о каких последних изменениях важно знать

У представителей военкоматов прибавилось полномочий

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, и хотя её действие должно подойти к концу в средине мая, вероятнее всего, как это было и раньше, она будет продлена.

В связи с этим "Телеграф" рассказывает об изменениях в этом процессе, о которых необходимо знать военнообязанным украинцам.

Самым громким и важным изменением в этом процессе стало расширение полномочий военкоматов. Речь о постановлении Кабмина под номером 318, которое гласит что:

представители ТЦК и СП (бывших военкоматов) теперь имеют законные права направлять повестки украинцам независимо от места их пребывания на военном учете; Военкоматы получили право извещать граждан о мобилизации и собственно призывать:

на военную службу по призыву лиц офицерского состава;

на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (причисленных к военному оперативному резерву).

Исключение – военнообязанные и резервисты СБУ и Службы внешней разведки.

Кроме того, правительством были сняты с территориальных центров комплектования и социальной поддержки задачи подготовки и ведения территориальной обороны.

О других нововведениях и изменениях в мобилизации, которые могут произойти до конца весны, вы можете прочитать перейдя по ссылке.

Ранее мы писали о том, что повестки в Украине могут выписывать большему числу людей. Что изменилось в работе военкоматов.