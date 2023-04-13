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Весняна мобілізація: про які останні зміни важливо знати

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публікації
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Автор
ЗСУ Новина оновлена 13 квітня 2023, 19:50
ЗСУ. Фото Відкриті джерела

У представників військкоматів додалося повноважень

В Україні триває загальна мобілізація, і хоча її дія має добігти кінця в середині травня, найімовірніше, як це було і раніше, її буде продовжено.

У зв’язку із цим "Телеграф" розповідає про зміни у цьому процесі, про які необхідно знати військовозобов’язаним українцям.

Найгучнішою та найважливішою зміною у цьому процесі стало розширення повноважень військкоматів. Мова про постанову Кабміну під номером 318, яка свідчить про те, що:

  1. представники ТЦК та СП (колишніх військкоматів) тепер мають законні права спрямовувати повістки українцям незалежно від місця їх перебування на військовому обліку;
  2. Військкомати отримали право сповіщати громадян про мобілізацію та власне закликати:
  • на військову службу на заклик осіб офіцерського складу;
  • на військову службу на заклик осіб з числа резервістів у особливий період (зарахованих до військового оперативного резерву).

Виняток – військовозобов’язані та резервісти СБУ та Служби зовнішньої розвідки.

Крім того, урядом було знято з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки завдання підготовки та ведення територіальної оборони.

Про інші нововведення та зміни в мобілізації, які можуть статися до кінця весни, ви можете прочитати, перейшовши за посиланням.

Раніше ми писали про те, що повістки в Україні можуть виписувати більшій кількості людей. Що змінилося у роботі військкоматів.

Теги:
#Україна #Весна #Мобілізація #Повістка