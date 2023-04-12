Ждем больше повесток? Как изменится мобилизация в мае

Мобилизация в Украине продолжиться и в мае

В Украине уже больше года идет полномасштабная война с россией. В связи с этим многие наши граждане отправились на фронт по мобилизации, которая, судя по всему, продлится и дальше.

"Телеграф", ссылаясь на заявления и решения правительства, рассказывает, как будут проходить мобилизационные мероприятия в Украине в 2023 году.

Сколько еще продлится мобилизация

19 февраля 2023 года в Украине была продлена всеобщая мобилизация на срок 90 дней. Соответственно, 20 мая её действие подходит к концу, однако, как это было и ранее, вероятнее всего, она будет продлена еще на неизвестный срок и так будет продолжаться пока не наступит наша Победа.

Ждать ли новую волну мобилизации

Министр обороны Украины Алексей Резников на днях заявил, что на данный момент план по мобилизации, принятый в Украине в феврале 2022 года, не завершен. Необходимости в объявлении новой мобилизации нет.

"С учетом сегодняшней ситуации, этот план (план по мобилизации, — ред.), принятый к исполнению еще в феврале прошлого года, определенно не завершен и тем более не превышен. Мы его еще до конца даже не выполнили. У нас нет необходимости объявлять новую мобилизацию", — сказал он.

По словам Резникова, Генштаб с компенсацией потерь, которые Украина несет в войне, продолжает справляться "в спокойном, постепенном темпе", и нехватку живой силы ВСУ не испытывают.

Какие изменения будут действовать в мае

В Украине военкоматы получили еще больше полномочий. Если ранее действия представителей военкомата, которые могли вручить данный документ гражданину, когда он находился за пределами своей области, считались незаконными, то теперь это не так.

Постановлением №318 Кабмин внес изменения в порядок работы ТЦК, расширив полномочия относительно вручения повесток, а именно:

Военкоматы теперь имеют законные права направлять повестки украинцам независимо от места их пребывания на военном учете; Военкоматы получили право извещать граждан о мобилизации и собственно призывать:

на военную службу по призыву лиц офицерского состава;

на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (причисленных к военному оперативному резерву).

Исключение – военнообязанные и резервисты СБУ и Службы внешней разведки.

Кроме того, правительством были сняты с территориальных центров комплектования и социальной поддержки задачи подготовки и ведения территориальной обороны.

Ждать ли повесток в "Діє" в мае

Хотя в Минцифре не раз заявляли, что украинцы не будут получать повестки в "Дія", последние события в россии, где приняли поправки, благодаря которым россияне теперь будут получать "э-повестки", заставил украинцев снова задаться этим вопросом.

Впрочем, в ОП, комментируя последние новости, уверяют, что сейчас в Украине нет необходимости вводить электронные повестки, поэтому можно сделать вывод, что все же в Украине такое "ноу хау" в ближайшее время ожидать не стоит.

Весенний призыв

Еще в начале полномасштабного вторжения весенний призыв на срочную службу был упразднен. Поскольку военное положение и общая мобилизация продлены до 20 мая, то весенний призыв считается отменен. Это предусмотрено в статье 18-1 закона о военной обязанности и военной службе после внесения изменений 18 октября 2022 года.

Особенности призыва во время военного положения

Статья 18-1 предусматривает отмену призыва на срочную службу во время действия военного положения. Поэтому мужчины от 18 до 27 лет не призываются на срочную службу, однако им могут вручить повестки для уточнения данных и прохождения военно-врачебной комиссии. Позже, если военным частям нужны специалисты этой специальности, то граждане в возрасте 18-27 лет могут получить повестку о мобилизации.

Напомним, ранее мы писали о том, может ли снятый с военного учета украинец получить повестку.

Также мы сообщали о том, что получение повестки не значит отправку на фронт. в ВСУ объяснили, почему не стоит бояться мобилизации.