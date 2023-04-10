Может ли снятый с военного учета украинец получить повестку: объяснение юриста

Снятие с военного учета в Украине не гарантирует, что военкомат вами не заинтересуется

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение, связанные с полномасштабной российской агрессией. Мобилизация распространяется на военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Однако могут ли вручить повестку, если гражданин снят с военного учета.

Юрист-волонтер Горячей линии АЮУ по вопросам, связанным с военной агрессией, ее последствиями и военным положением Владислав Зайцев рассказал ZN.UA.

Он объяснил, что украинское законодательство различает понятие снятия и исключения с военного учета. Это влияет на мобилизацию таких лиц, ведь законодатель по-разному регулирует возможность призыва на военную службу снятых и исключенных с военного учета граждан.

Во-первых, вручить повестку могут как снятому, так и исключенному с военного учета лицу. Дело в том, что при вручении повестки уполномоченные лица не устанавливают наличие или отсутствие факта отсрочки от призыва. Этими вопросами занимается непосредственно призывная комиссия.

Во-вторых, нужно явиться в ТЦК и СП в установленное время и дату. Решая вопрос о призыве на военную таких лиц, следует иметь в виду следующее. Закон не содержит среди категорий лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, снятых с военного учета. Следовательно, такие лица могут быть призваны на военную службу при условии прохождения медицинской комиссии.

Исключенные с военного учета также не подпадают под категорию отсрочки. Но если военный был уволен со службы на основании заключения ВЛК о непригодности к военной службе с исключением с военного учета, его последующая мобилизация исключается. Однако если исключение с учета вследствие непригодности к службе произошло до полномасштабного вторжения, есть вероятность его вызова на ВЛК для повторного осмотра и проверки состояния здоровья. Установление в результате прохождения ВЛК пригодности или ограниченной пригодности к службе может повлечь следующий призыв на военную службу", – сказал Зайцев.

Напомним, сайт "Телеграф" объяснял, может ли полиция вручать мужчинам повестки.