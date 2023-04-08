Военное положение в Украине: названа еще одна категория граждан, которые не смогут уехать из страны

Украина двойного гражданства не признает

В Украине, согласно указу президента Владимира Зеленского, выезд за пределы страны для граждан мужского пола ограничен, ведь военная агрессия соседней россии и военное положение и общая мобилизация, внедренные из-за боевых действий, продолжаются. Что касается пересечения госграницы лицами, имеющими двойное гражданство — здесь вопрос несколько сложнее. В чем именно состоит его сложность разбирался "Телеграф".

Как ссылаясь на действующее законодательство, пишет издание "24 канал", Украина двойное гражданство не признает. Именно поэтому человек, имеющий два паспорта, один из которых украинский, все же считается гражданином нашего государства. Потому на него также, как и на всех других военнообязанных, распространяется действие запрета на выезд.

Следует отметить, что гражданство будет прекращено только в день выдачи соответствующего указа президентом Украины Владимиром Зеленским.

Что касается использования паспортов гражданина иностранных государств при пересечении государственной украинской границы, то на это законные основания имеют исключительно физические лица уже после издания Указа президента о потере гражданства Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, несмотря на общий запрет на выезд из стран во время действия военного положения, правительство все же предусмотрело определенные послабления для некоторых категорий граждан — кто именно сможет выехать легально.