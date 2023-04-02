Самый распространенный способ: адвокат рассказал, как мужчины могут выезжать за границу Украины

Адвокат рассказал о нюансах для этой категории мужчин

В период действия военного положения и общей мобилизации выезд за границу для мужчин запрещен. Есть несколько категорий, которые являются исключениями и могут выезжать из страны. К ним относятся мужчины, которые выезжают с человеком, нуждающимся в постоянном уходе

Этот случай детально рассмотрел адвокат Роман Симутин в новом видео на своем YouTube-канале, и объяснил, какие есть нюансы. По его словам, постоянный уход за нуждающимся в этом человеком — это один из распространенных способов легального выезда за границу Украины.

Адвокат отмечает, что у него нередко спрашивают, как оформить опеку. Однако в данном случае нужно учесть, что попечительство и постоянный уход – это разные понятия. Разными являются и процедуры их оформления. То есть, опеку устанавливают только по решению суда над несовершеннолетними или лицами, которые признаны недееспособными. Эта процедура является крайне сложной и может затянуться по времени до года.

Попечительство можно установить над пожилыми людьми (от 80 лет) и людьми 1 и 2 групп инвалидности. Симутин подчеркнул, что на практике социальные службы на местах не устанавливают попечительство. Проще всего, по его мнению, оформляется постоянный уход. Человек, который нуждается в уходе должен обратиться к ВКК и получает соответствующее заключение. Далее его нужно подавать в соцзащиту, где установят постоянный уход. Важно учесть, что если доход на каждого члена семьи превышает 2,5 тыс. грн, то вам откажут, система просто вас не зарегистрирует.

"Так какой способ самый эффективный? Человек, нуждающийся в постоянном уходе, обращается к врачебно-консультационной комиссии и получает заключение по форме 080, затем подает заявление в соцзащиту и просит составить акт установления факта ухода, который обычно составляется в течение одного месяца. И вот с этими документами вы уже можете спокойно пересечь границу", — сказал Симутин.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что юрист Владислав Юрчак назвал категории мужчин, которые могут выезжать за границу и объяснил, кто принимает решение о разрешении на пересечение границы.