Поездка за границу: кто из мужчин может выезжать из Украины и кто дает на это разрешение

Юрист назвал категории мужчин, которые имеют право выехать из страны

Выезд за границу во время военного положения и общей мобилизации доступен только части мужчин. Чтобы уехать из Украины у них должны быть подготовлены все необходимые документы, подтверждающие это право, чтобы на границе не возникло проблем. Украинцам рассказали, кто относится к категориям, для которых разрешен выезд из страны.

Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак ответил на одни из самых распространенных вопросов относительно того, кто из мужчин может пересекать границу и кто принимает решение о разрешении выезда, передает 24 канал.

Кто может выехать

юноши до 18 лет и мужчины от 60 лет;

мужчины, снятые с военного учета по решению ВВК о непригодности к службе. Стоит учесть, что ограничено пригодные выезжать за границу не могут;

мужчины, которые постоянно проживают на территории другой страны (при условии пребывания на постоянном консульском учете). В паспортном документе у них должны быть соответствующие отметки.

водители и волонтеры;

военнослужащие, которые едут за границу на лечение. В этом случае у мужчины должно быть направление на лечение за границу, письмо от Минздрава о согласованном с иностранной стороной перечне лиц, которых учреждение за границей готово принять на лечение;

спортсмены, которые едут за границу для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах. Для этого им необходимо получить разрешение от профильного министерства;

забронированные от мобилизации мужчины, которые не являются являющиеся госслужащими. Им необходимо иметь документы, подтверждающие их бронирование;

лица с инвалидностью или сопровождающие их;

Отец-одиночка, опекун или усыновитель в случае, если у него 3 и более несовершеннолетних детей или дети младше 18 лет с инвалидностью или при наличии совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы. Одинокий отец может выехать если у него есть ребенок младше 18 лет. Опекун или усыновитель детей-сирот с инвалидностью также имеет право на выезд.

Кто принимает решение о разрешении на выезд за границу

Юрист объясняет, что мужчина, который планирует выехать за границу, должен позаботиться о наличии всех необходимых документов, чтобы у ТЦК и СП не было к нему вопросов.

Окончательное решение принимают представители Государственной пограничной службы в пункте пропуска после изучения всех предоставленных им документов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Госпогранслужбе прокомментировали информацию, которая появилась в сети, относительно запрета на выезд из Украины для мужчин не с 18 лет, а с 15 лет.