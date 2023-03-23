Смогут свободно выехать из Украины во время военного положения: названы три категории мужчин
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Правительство предусмотрело ряд случаев, в рамках которых выезд за пределы страны все же могут разрешить
Во время действия военного положения и общей мобилизации в Украине выезд мужчинам за границу запрещен. Однако существуют и некоторые случаи. Среди них и три категории мужчин от 18 до 60 лет, которые могут покинуть страну, получив разрешение в системе "Шлях".
Как пишет РБК-Украина, осуществлять перевозки за пределы Украины по системе "Шлях" имеют право мужчины-водители, работающие с учреждениями, организациями или воинскими частями. Перевозят медицинское средство или гуманитарные грузы.
Кто сможет получить разрешение
- Мужчины, перевозящие груз, предназначенный для нужд ВСУ и других военных формирований нашей страны,
- Водители, занимающиеся перевозкой медицинских грузов,
- Мужчины, везущие гуманитарку.
Стоит отметить, что для того, чтоб пересечь государственную границу, мужчина должен иметь на руках разрешение от организаций, учреждений, собирающих или передающих гуманитарку, медикаменты. А также военные, правоохранительные органы, военные администрации, медицинские учреждения, подразделения ВСУ, НГУ и т.д.
Кто может выдать разрешение
- военные, правоохранительные органы;
- военные администрации;
- медицинские заведения;
- отправители или получатели гуманитарной помощи.
Ранее "Телеграф" сообщал, какие документы нужны мужчинам, чтобы уехать за пределы Украины на своем автомобиле.