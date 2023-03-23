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Смогут свободно выехать из Украины во время военного положения: названы три категории мужчин

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Во время действия военного положения в Украине пересечение госграницы мужчинам запретили Новость обновлена 23 марта 2023, 11:42
Во время действия военного положения в Украине пересечение госграницы мужчинам запретили. Фото nv.ua

Правительство предусмотрело ряд случаев, в рамках которых выезд за пределы страны все же могут разрешить

Во время действия военного положения и общей мобилизации в Украине выезд мужчинам за границу запрещен. Однако существуют и некоторые случаи. Среди них и три категории мужчин от 18 до 60 лет, которые могут покинуть страну, получив разрешение в системе "Шлях".

Как пишет РБК-Украина, осуществлять перевозки за пределы Украины по системе "Шлях" имеют право мужчины-водители, работающие с учреждениями, организациями или воинскими частями. Перевозят медицинское средство или гуманитарные грузы.

Кто сможет получить разрешение

  • Мужчины, перевозящие груз, предназначенный для нужд ВСУ и других военных формирований нашей страны,
  • Водители, занимающиеся перевозкой медицинских грузов,
  • Мужчины, везущие гуманитарку.

Стоит отметить, что для того, чтоб пересечь государственную границу, мужчина должен иметь на руках разрешение от организаций, учреждений, собирающих или передающих гуманитарку, медикаменты. А также военные, правоохранительные органы, военные администрации, медицинские учреждения, подразделения ВСУ, НГУ и т.д.

Кто может выдать разрешение

  • военные, правоохранительные органы;
  • военные администрации;
  • медицинские заведения;
  • отправители или получатели гуманитарной помощи.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие документы нужны мужчинам, чтобы уехать за пределы Украины на своем автомобиле.

Теги:
#Граница #Выезд #Мобилизация #Военное положение