Смогут свободно выехать из Украины во время военного положения: названы три категории мужчин

Правительство предусмотрело ряд случаев, в рамках которых выезд за пределы страны все же могут разрешить

Во время действия военного положения и общей мобилизации в Украине выезд мужчинам за границу запрещен. Однако существуют и некоторые случаи. Среди них и три категории мужчин от 18 до 60 лет, которые могут покинуть страну, получив разрешение в системе "Шлях".

Как пишет РБК-Украина, осуществлять перевозки за пределы Украины по системе "Шлях" имеют право мужчины-водители, работающие с учреждениями, организациями или воинскими частями. Перевозят медицинское средство или гуманитарные грузы.

Кто сможет получить разрешение

Мужчины, перевозящие груз, предназначенный для нужд ВСУ и других военных формирований нашей страны,

Водители, занимающиеся перевозкой медицинских грузов,

Мужчины, везущие гуманитарку.

Стоит отметить, что для того, чтоб пересечь государственную границу, мужчина должен иметь на руках разрешение от организаций, учреждений, собирающих или передающих гуманитарку, медикаменты. А также военные, правоохранительные органы, военные администрации, медицинские учреждения, подразделения ВСУ, НГУ и т.д.

Кто может выдать разрешение

военные, правоохранительные органы;

военные администрации;

медицинские заведения;

отправители или получатели гуманитарной помощи.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие документы нужны мужчинам, чтобы уехать за пределы Украины на своем автомобиле.