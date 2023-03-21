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В Украине хотят контролировать выезд пенсионеров за границу: что предлагают

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Наталия Чебан Наталия Чебан
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Пока в Украине идет война, выезд за пределы страны большинства категорий мужчин был ограничен Новость обновлена 21 марта 2023, 15:22
Пока в Украине идет война, выезд за пределы страны большинства категорий мужчин был ограничен. Фото Коллаж

Законопроект зарегистрировали еще до февраля 2022

Верховная Рада может ввести контроль за выездом пенсионеров за границу, однако это никак не связано с ограничениями на выезд из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Соответствующий законопроект был зарегистрирован еще до полномасштабного российского вторжения в феврале.

Как пишет УНН, проект закона, в рамках которого Пенсионный фонд Украины получит доступ к информации о выезде пенсионеров за пределы государства, а также на временно оккупированные россией территории, внесен в повестку дня. Его планируют рассмотреть на одном из ближайших пленарных заседаний Верховной Рады.

Так, авторы законопроекта предлагают открыть для ПФУ доступ к информационным системам пограничников (речь идет о тех данных, которые содержат сведения о пересечении госграницы), дополнив тем самым статью 19 ЗУ "О Государственной пограничной службе Украины".

"Предоставление Пенсионному фонду Украины для реализации его полномочий в сфере общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования в порядке и объемах, определенных Пенсионным фондом Украины вместе с центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере охраны государственной границы, сведения о реципиентах, которые пересекали государственную границу Украины или въезжали/выезжали на временно оккупированную территорию Украины через контрольные пункты въезда – выезда", — предлагают авторы.

Следует добавить, что в пояснительной записке к проекту закона окончательные цели такой законодательной инициативы не указывают.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время действия военного положения в Украине некоторые категории женщин не смогут свободно пересекать границу, и объяснил, кого коснется запрет.

Теги:
#Граница #Пенсионер #Выезд #Военное положение