В Украине хотят контролировать выезд пенсионеров за границу: что предлагают

Законопроект зарегистрировали еще до февраля 2022

Верховная Рада может ввести контроль за выездом пенсионеров за границу, однако это никак не связано с ограничениями на выезд из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Соответствующий законопроект был зарегистрирован еще до полномасштабного российского вторжения в феврале.

Как пишет УНН, проект закона, в рамках которого Пенсионный фонд Украины получит доступ к информации о выезде пенсионеров за пределы государства, а также на временно оккупированные россией территории, внесен в повестку дня. Его планируют рассмотреть на одном из ближайших пленарных заседаний Верховной Рады.

Так, авторы законопроекта предлагают открыть для ПФУ доступ к информационным системам пограничников (речь идет о тех данных, которые содержат сведения о пересечении госграницы), дополнив тем самым статью 19 ЗУ "О Государственной пограничной службе Украины".

"Предоставление Пенсионному фонду Украины для реализации его полномочий в сфере общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования в порядке и объемах, определенных Пенсионным фондом Украины вместе с центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере охраны государственной границы, сведения о реципиентах, которые пересекали государственную границу Украины или въезжали/выезжали на временно оккупированную территорию Украины через контрольные пункты въезда – выезда", — предлагают авторы.

Следует добавить, что в пояснительной записке к проекту закона окончательные цели такой законодательной инициативы не указывают.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время действия военного положения в Украине некоторые категории женщин не смогут свободно пересекать границу, и объяснил, кого коснется запрет.