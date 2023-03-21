В Україні хочуть контролювати виїзд пенсіонерів за кордон: що пропонуть

Законопроєкт зареєстрували ще у лютому

Верховна Рада України може ввести контроль за виїздом пенсіонерів за кордон, однак це ніяк не пов'язано з обмеженнями на виїзд через воєнний стан і загальну мобілізацію. Відповідний законопроєкт був зареєстрований ще до повномасштабного російського вторгнення в лютому.

Як пише УНН, наразі проєкт закону, в рамках якого Пенсійний фонд України отримає доступ до інформації щодо виїзду пенсіонерів за межі держави, а також на тимчасово окуповані росією території, внесений до порядку денного. Його планують розглянути на одному із найближчих пленарних засідань Верховної Ради.

Так, автори законопроєкту пропонують відкрити для представників ПФУ доступ до інформаційних систем прикордонників (мова йде про ті дані, які містять відомості стосовно перетину держкордону), доповнивши тим самим статтю 19 ЗУ "Про Державну прикордонну службу України".

"Надання Пенсійному фонду України для реалізації його повноважень у сфері загальнообов’язкового державного соціального та пенсійного страхування у порядку та обсягах, визначених Пенсійним фондом України разом з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, відомостей стосовно реципієнтів, які перетинали державний кордон України або в’їжджали/виїжджали на тимчасово окуповану територію України через контрольні пункти в’їзду – виїзду", — пропонують автори.

Варто додати, що у пояснювальній записці до проєкту закону остаточної мети такої законодавчої ініціативи не вказують.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час дії воєнного стану в Україні деякі категорії цивільних жінок вже не зможуть вільно перетинати державний кордон — кого торкнеться заборона.