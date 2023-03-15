Виїзд з України під час воєнного стану: що чекає на ухилянтів, які незаконно перетнули кордон

Що відбувається з ухилянтами після спроб втечі за кордон

Поки в Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація, чоловікам заборонено виїжджати за кордон. Однак є громадяни, які не хочуть ставати на захист Батьківщини, тому намагаються втекти за межі країни. За такі дії ухилянтів передбачена низка покарань.

Як розповів юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак у коментарі для "24 каналу", можливі кілька варіантів наслідків, адже все залежить від конкретної ситуації.

До прикладу, якщо чоловік намагався втекти з України, перетнувши кордон за межами пункту пропуску або в пунктах пропуску без відповідних документів, йому загрожує адміністративна відповідальність. Тобто штраф у сумі від 3400 до 8500 гривень. Крім того, вказану особу можуть ще й заарештувати (накласти адміністративний арешт) до 15 діб.

При умові, що ухилянт використав під час виїзду підроблені документи, йому загрожуватиме вже кримінальна відповідальність — від арешту до 6 місяців і аж до обмеження (не позбавлення) волі на строк до 2-х років.

Які проблеми можуть виникнути

За словами Юрчака, бувають проблеми із доведенням умислу особи, оскільки для наявності складу відповідного злочину між незаконним перетином кордону та ухиленням від мобілізації повинен існувати прямий зв'язок.

Часто невдалі спроби перетину кордону закінчуються пропозиціями хабаря. Це карається штрафом від 17 000 до 68 000 гривень або обмеженням чи позбавленням волі на строк від 2 до 4 років.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що потрібно для виїзду чоловікам, котрі супроводжують неповнолітню дитину.