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Названо категорію чоловіків, яка може виїхати за кордон: юрист пояснив нюанси

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Виїзд чоловіка за кордон Новина оновлена 09 березня 2023, 12:43
Виїзд чоловіка за кордон. Фото Колаж "Телеграфу"

Чоловікові для виїзду буде потрібна низка документів

Під час воєнного стану та загальної мобілізації до категорій чоловіків, які можуть виїхати за кордон, належать особи, які супроводжують дитину з інвалідністю в іншу країну. Однак у цьому випадку є кілька нюансів, які потрібно врахувати під час планування поїздки.

Відповідно до Закону України № 57, виїжджати за кордон, супроводжуючи неповнолітню дитину з інвалідністю під час воєнного стану можуть певні категорії громадян. Докладніше про це розповів адвокат Володимир Крекотень, повідомляє видання "Вікна".

Хто має право на виїзд із країни з дитиною

  • біологічні батьки;
  • опікуни;
  • піклувальники;
  • прийомні батьки;
  • батьки-вихователі.

Таким чином, вітчим, який не є законним чоловіком матері дитини, не може супроводжувати його за кордон.

Варто врахувати, що при перетині кордону чоловікові потрібно буде надати низку документів, які б підтверджували дозвіл на виїзд. У разі біологічного батька знадобляться такі документи:

  • паспорти;
  • свідоцтво про народження дитини;
  • документ, що підтверджує інвалідність дитини.

Якщо з дитиною за кордон їде опікун, прийомний батько, піклувальник, батько-вихователь, то знадобляться такі документи:

  • паспорти;
  • документи, що підтверджують відповідні повноваження особи, яка супроводжує дитину з інвалідністю (рішення суду або органу опіки та піклування);
  • документ, що підтверджує інвалідність дитини.

Крім того, будуть потрібні документи, що підтверджують статус інвалідності дитини. Це може бути:

  • посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги. У ньому має бути вказано статус "дитина з інвалідністю";
  • довідка про отримання державної соцдопомоги дітям з інвалідністю, яка була видана одним із наступних органів:
  1. структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районної у м. Києві держадміністрації;
  2. виконавчим органом міськради;
  3. районною радою у місті;
  • індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю, видана лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я;
  • медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що для частини українців змінили правила виїзду за кордон. Озвучено перелік документів, які знадобляться для перетину кордону.

Теги:
#Україна #Чоловіки #Виїзд за кордон #Діти з інвалідністю