Названо категорію чоловіків, яка може виїхати за кордон: юрист пояснив нюанси

Чоловікові для виїзду буде потрібна низка документів

Під час воєнного стану та загальної мобілізації до категорій чоловіків, які можуть виїхати за кордон, належать особи, які супроводжують дитину з інвалідністю в іншу країну. Однак у цьому випадку є кілька нюансів, які потрібно врахувати під час планування поїздки.

Відповідно до Закону України № 57, виїжджати за кордон, супроводжуючи неповнолітню дитину з інвалідністю під час воєнного стану можуть певні категорії громадян. Докладніше про це розповів адвокат Володимир Крекотень, повідомляє видання "Вікна".

Хто має право на виїзд із країни з дитиною

біологічні батьки;

опікуни;

піклувальники;

прийомні батьки;

батьки-вихователі.

Таким чином, вітчим, який не є законним чоловіком матері дитини, не може супроводжувати його за кордон.

Варто врахувати, що при перетині кордону чоловікові потрібно буде надати низку документів, які б підтверджували дозвіл на виїзд. У разі біологічного батька знадобляться такі документи:

паспорти;

свідоцтво про народження дитини;

документ, що підтверджує інвалідність дитини.

Якщо з дитиною за кордон їде опікун, прийомний батько, піклувальник, батько-вихователь, то знадобляться такі документи:

паспорти;

документи, що підтверджують відповідні повноваження особи, яка супроводжує дитину з інвалідністю (рішення суду або органу опіки та піклування);

документ, що підтверджує інвалідність дитини.

Крім того, будуть потрібні документи, що підтверджують статус інвалідності дитини. Це може бути:

посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги. У ньому має бути вказано статус "дитина з інвалідністю";

довідка про отримання державної соцдопомоги дітям з інвалідністю, яка була видана одним із наступних органів:

структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районної у м. Києві держадміністрації; виконавчим органом міськради; районною радою у місті;

індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю, видана лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я;

медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що для частини українців змінили правила виїзду за кордон. Озвучено перелік документів, які знадобляться для перетину кордону.