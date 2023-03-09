Названо категорію чоловіків, яка може виїхати за кордон: юрист пояснив нюанси
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Чоловікові для виїзду буде потрібна низка документів
Під час воєнного стану та загальної мобілізації до категорій чоловіків, які можуть виїхати за кордон, належать особи, які супроводжують дитину з інвалідністю в іншу країну. Однак у цьому випадку є кілька нюансів, які потрібно врахувати під час планування поїздки.
Відповідно до Закону України № 57, виїжджати за кордон, супроводжуючи неповнолітню дитину з інвалідністю під час воєнного стану можуть певні категорії громадян. Докладніше про це розповів адвокат Володимир Крекотень, повідомляє видання "Вікна".
Хто має право на виїзд із країни з дитиною
- біологічні батьки;
- опікуни;
- піклувальники;
- прийомні батьки;
- батьки-вихователі.
Таким чином, вітчим, який не є законним чоловіком матері дитини, не може супроводжувати його за кордон.
Варто врахувати, що при перетині кордону чоловікові потрібно буде надати низку документів, які б підтверджували дозвіл на виїзд. У разі біологічного батька знадобляться такі документи:
- паспорти;
- свідоцтво про народження дитини;
- документ, що підтверджує інвалідність дитини.
Якщо з дитиною за кордон їде опікун, прийомний батько, піклувальник, батько-вихователь, то знадобляться такі документи:
- паспорти;
- документи, що підтверджують відповідні повноваження особи, яка супроводжує дитину з інвалідністю (рішення суду або органу опіки та піклування);
- документ, що підтверджує інвалідність дитини.
Крім того, будуть потрібні документи, що підтверджують статус інвалідності дитини. Це може бути:
- посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги. У ньому має бути вказано статус "дитина з інвалідністю";
- довідка про отримання державної соцдопомоги дітям з інвалідністю, яка була видана одним із наступних органів:
- структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районної у м. Києві держадміністрації;
- виконавчим органом міськради;
- районною радою у місті;
- індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю, видана лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я;
- медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що для частини українців змінили правила виїзду за кордон. Озвучено перелік документів, які знадобляться для перетину кордону.