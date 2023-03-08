Як водію виїхати з України під час воєнного стану: список документів для перетину кордону

Під час виїзду прикордонники вимагатимуть низку важливих документів

На момент дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні чоловікам обмежили виїзд за межі країни. Однак уряд передбачив для деяких категорій винятки, в рамках яких перетнути кордон все ж можливо. Серед них і водії.

Як пояснив юрист юридично-консалтингової компанії "Де-юре" Димитрій Стріченко у коментарі "РБК-Україна", чоловіки-водії, які збираються виїхати за межі України під час воєнного стану, повинні врахувати певні правила та мати при собі низку необхідних документів.

Серед них:

паспорт громадянина України (дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвідчення особи моряка);

водійське посвідчення;

техпаспорт на машину;

зелена карта (страховка автомобіля на момент виїзду за кордон);

дозвільний документ, який підтверджує право на отримання відстрочки від мобілізації.

Які документи потрібно мати жінкам для перетину держкордону на авто:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

водійське посвідчення,

техпаспорт

зелена карта.

"Варто додати, що рамках постанови Кабміну № 69 від 27.01.2023 забороняється виїзд певних категорій жінок та чоловіків, які перебувають на державній службі, працюють на підприємствах з часткою володіння держави понад 50% та/або мають бронювання", – наголосив юрист.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що названо категорію чоловіків, яка може виїжджати за кордон, однак вони повинні мати певний склад родини.

Також нагадаємо, яка категорія чоловіків може безперешкодно виїжджати за кордон під час воєнного стану, але при цьому слід довести проблеми зі здоров'ям.