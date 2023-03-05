Під час воєнного стану: названо категорію чоловіків, яка може виїжджати за кордон

Для виїзду за межі країни знадобляться певні документи

Під час воєнного стану та загальної мобілізації в країні чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїзд за кордон. Однак є кілька категорій, які є винятками та на законних підставах можуть залишати межі країни. До них належать чоловіки із дітьми. "Телеграф" розповість докладніше, кого це стосується та які документи будуть потрібні для виїзду.

Абзацом четвертим ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", виїзд дозволено такій категорії, як жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє та більше дітей віком до 18 років. Варто врахувати, що визначальним чинником є не батьківство, саме зміст трьох і більше дітей. Про це повідомили на сайті Держприкордонслужби України.

Для виїзду за кордон на цій підставі чоловікові буде необхідно надати підтверджуючі документи на утримання трьох і більше дітей віком до 18 років. До них відносять:

свідоцтва про народження дітей (трьох і більше);

чи посвідчення батька багатодітної сім’ї;

або рішення суду про позбавлення одного із батьків батьківських прав;

або свідоцтво про смерть матері дитини;

або рішення суду про відібрання дитини у матері без позбавлення її батьківських прав;

або рішення суду про визнання матері безвісти відсутньою;

або рішення суду про оголошення матері померлою.

Чоловік може виїхати за межі країни без дітей, маючи при собі зазначені документи (чи їх нотаріально завірені копії).

У разі, якщо чоловік не проживає із сім’єю, йому потрібно надати докази утримання такої дитини (дітей). Підтверджуючими документами можуть бути :

рішення суду про призначення аліментів на утримання дитини (дітей);

та довідка з виконавчої служби про відсутність заборгованості зі сплати аліментів, розмір сплати таких аліментів тощо.

Виїзд за кордон для батьків-одинаків

Чоловіки, які самостійно виховують одного та більше дітей віком до 18 років, також можуть виїжджати за кордон України. Для цього потрібні такі документи:

свідоцтво про народження дитини (дітей);

свідоцтво про смерть матері дитини;

або рішення суду про позбавлення матері батьківських прав;

або рішення суду про відібрання дитини у матері без позбавлення її батьківських прав;

або рішення суду про визнання матері безвісти відсутньою;

або рішення суду про оголошення матері померлою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що юрист Костянтин Гритчин назвав категорію чоловіків, яка може безперешкодно виїжджати за кордон під час воєнного стану та мобілізації.