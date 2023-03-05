Во время военного положения: названа категория мужчин, которая может выезжать за границу
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Для выезда за пределы страны понадобятся определенные документы
Во время военного положения и общей мобилизации в стране мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд за границу. Однако есть несколько категорий, которые являются исключениями и на законных основаниях могут покидать пределы страны. К ним относятся мужчины с детьми. "Телеграф" расскажет подробнее, кого этого касается и какие документы будут нужны для выезда.
Абзацем четвертым ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" выезд разрешен такой категории, как женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет. Стоит учесть, что определяющим фактором является не отцовство, а именно содержание трех и более детей. Об этом сообщили на сайте Госпогранслужбы Украины.
Для выезда за границу на этом основании мужчине будет необходимо предоставить подтверждающие документы на содержание трех и более детей младше 18 лет. К ним относят:
- свидетельства о рождении детей (трех и более);
- или удостоверение отца многодетной семьи;
- или решение суда о лишении одного из родителей родительских прав;
- или свидетельство о смерти матери ребенка;
- или решение суда об отнятии ребенка у матери без лишения его родительских прав;
- или решение суда о признании матери без вести отсутствующей;
- или решение суда об объявлении матери умершей.
Мужчина может выехать за пределы страны без детей, имея при себе указанные документы (или их нотариально заверенные копии).
В случае, если мужчина не проживает с семьей, ему нужно предоставить доказательства содержания такого ребенка (детей). Подтверждающими документами могут быть:
- решение суда о назначении алиментов на содержание ребенка (детей);
- и справка из исполнительной службы об отсутствии задолженности по уплате алиментов, размеру уплаты таких алиментов и т.п.
Выезд за границу для отцов-одиночек
Мужчины, самостоятельно воспитывающие одного и более детей в возрасте до 18 лет, также могут выезжать за границу Украины. Для этого нужны следующие документы:
- свидетельство о рождении ребенка (детей);
- свидетельство о смерти матери ребенка;
- или решение суда о лишении матери родительских прав;
- или решение суда об отнятии ребенка у матери без лишения его родительских прав;
- или решение суда о признании матери без вести отсутствует;
- или решение суда об объявлении матери умершей.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что юрист Константин Гритчин назвал категорию мужчин, которая может беспрепятственно выезжать за границу во время военного положения и мобилизации.