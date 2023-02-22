Выезд за границу для исключенных с воинского учета: пограничники объяснили нюансы

В военном билете мужчины должна быть определенная отметка, чтобы ему был разрешен выезд за границу

Во время военного положения и общей мобилизации в Украине покидать территорию страны могут лишь некоторые категории граждан. К ним также относятся и мужчины, исключенные с воинского учета. Однако в этом случае есть некоторые условия.

Выезд за границу разрешен, исходя из положений п. 2-6 Правил и абз. 16 ч. 1 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (в отношении лица, снятого с военного учета на основании решения военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением с военного учета). Об этом сообщают в Госпогранслужбе Украины.

Так, если у мужчины есть документ из ТЦК и СП с отметкой/записью "снят с военного учета", то она не подтверждает наличие инвалидности или непригодности к военной службе в военное время по состоянию здоровья. Потому пограничники рекомендуют обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Также украинцам объяснили, что ограниченно пригодные в военное время мужчины не могут покидать территорию страны.

Отметим, что юрист онлайн-сервиса B2BConsult ранее объясняла, что в случае, если ВВК признала мужчину непригодным к службе по состоянию здоровья, и соответствующая отметка имеется в его военном билете (непригоден к военной службе с исключением с воинского учета), он имеет право на пересечение границы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что руководитель отдела пограничного контроля Госпогранслужбы Украины Валерий Бойко рассказал, какие категории мужчин могут выехать за границу.