Виїзд за кордон для виключених із військового обліку: прикордонники пояснили нюанси

У військовому квитку чоловіка має бути певна позначка, щоб йому було дозволено виїзд за кордон

Під час воєнного стану та загальної мобілізації в Україні залишати територію країни можуть лише деякі категорії громадян. До них також належать і чоловіки, виключені з військового обліку. Однак у цьому випадку є певні умови.

Виїзд за кордон дозволено, виходячи з положень п. 2-6 Правил та абз. 16 ч. 1 ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (щодо особи, знятої з військового обліку на підставі рішення військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку). Про це повідомляють у Держприкордонслужбі України.

Так, якщо у чоловіка є документ із ТЦК та СП із позначкою/записом "знятий з військового обліку", то вона не підтверджує наявність інвалідності або непридатності до військової служби у воєнний час за станом здоров’я. Тому прикордонники рекомендують звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Також українцям пояснили, що обмежено придатні у воєнний час чоловіки не можуть залишати територію країни.

Зазначимо, що юрист онлайн-сервісу B2BConsult раніше пояснювала, що у випадку, якщо чоловіка за висновком ВЛК був визнаний непридатним до служби за станом здоров’я, і відповідна позначка є у його військовому квитку (непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку), він має право на перетин кордону.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що керівник відділу прикордонного контролю Держприкордонслужби України Валерій Бойко розповів, які категорії чоловіків можуть виїхати за кордон.