Частини українців дозволили виїжджати за кордон: хто отримав дозвіл залишити Україну

З України могти виїжджати як держслужбовці, так і військовослужбовці, але у певних випадках

На час дії воєнного стану в Україні виїзд чоловіків за кордон обмежений. Однак Кабмін розширив перелік категорій українців, які можуть залишати Україну під час війни.

Як сказано в постанові Кабміну №119 від 10 лютого, виїжджати з країни в деяких випадках можуть держслужбовці. Стосується як жінок, і чоловіків.

Так, виїхати з країни можуть жінки-держслужбовці, які усиновили, взяли під опіку чи піклування дитину. Також вони можуть виїхати, якщо є одним із прийомних батьків або батьків-вихователів.

Чоловіки-держслужбовці можуть виїжджати з України, якщо є батьками-одинаками, або самотніми усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками або батьками-вихователями. Важливо, що одинокий батько не повинен одружуватися, а дитину повинен утримувати та виховувати без участі матері.

Обидва батьки держслужбовців можуть виїхати з України, щоб відвідати неповнолітніх дітей або у разі їхнього супроводження для виїзду в іншу країну.

Кому ще дозволено виїзд із України

Раніше ми розповідали про те, що військовослужбовці, яким потрібне лікування за кордоном, можуть виїхати з України під час війни. Для цього їм потрібно зібрати перелік необхідних документів, що підтверджують їхній діагноз.

Також чоловіки з інвалідністю І, ІІ чи ІІІ груп можуть безперешкодно залишити територію України. При собі необхідно мати пакет документів, що засвідчують інвалідність. Проте уряд прибрав із переліку документів, що дозволяють виїзд за кордон, довідку медико-соціальною експертною комісією (МСЕК). За цим документом більше неможливо виїхати з країни.

Також з України можуть виїхати:

чоловіки, на утриманні яких перебувають троє чи більше неповнолітніх дітей;

чоловіки, які самі виховують дитину віком до 18 років або з інвалідністю;

чоловіки, які їдуть до осіб з інвалідністю та потребують постійного догляду, дітей з інвалідністю або певного переліку хвороб, яких вони доглядають, якщо діти перебувають на консульському обліку;

чоловіки, які є опікуном, усиновлювачем дитини, чиї родичі загинули або зникли безвісти під час АТО/ООС;

військові для підготовки в іншій країні;

моряки до роботи;

артисти та інші культурні діячі, якщо вони представлятимуть Україну на світовому рівні або організовують благодійний збір;

спортсмени та їх тренери для участі у змаганнях та зборах;

працівники залізничного транспорту;

водії-волонтери, якщо вони перевозять вантажі для потреб армії, гуманітарну допомогу чи медицину;

водії транспортних засобів суб’єктів господарювання, які мають відповідну ліцензію на міжнародні перевезення вантажів та пасажирів.

Окрім цього "Телеграф" розповідав про те, як виїхати з України із дітьми. У МВС нагадали, що у дорослого має бути низка документів, необхідних для виїзду.