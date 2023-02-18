Части украинцев разрешили выезжать за границу: кто получил разрешение покинуть Украину

Из Украины могеть выезжать как госслужащие, так и военнослужащие, но в строго определенных случаях

На время действия военного положения в Украине выезд мужчин за границу ограничен. Однако Кабмине расширил перечень категорий украинцев, которые могут покидать Украины во время войны.

Как сказано в постановлении Кабмина №119 от 10 февраля, выезжать из страны в некоторых случаях могут госслужащие. Касается как женщин, так и мужчин.

Так, выехать из страны могут женщины-госслужащие, которые усыновили, взяли под опеку или попечительство ребенка. Также они могут выехать, если являются одними из приемных родителей или родителей-воспитателей.

Мужчины-госслужащие могут выезжать из Украины, если являются отцами-одиночками, или же одинокими усыновителями, опекунами, попечителями, приемными родителями или родителями-воспитателями. Важно, что одинокий отец не должен состоять в браке, а ребенка должен содержать и воспитывать без участия матери.

Оба родителя госслужащих могут выехать из Украины, чтобы посетить несовершеннолетних детей или в случае сопровождения их для выезда в другую страну.

Кому еще разрешен выезд из Украины

Ранее мы рассказывали о том, что военнослужащие, которым необходимо лечение за границей, могут выехать из Украины во время войны. Для этого им нужно собрать перечень необходимых документов, подтверждающих их диагноз.

Также мужчины с инвалидностью I, II или III групп могут беспрепятственно покинуть территорию Украины. При себе необходимо иметь при себе пакет документов, удостоверяющих инвалидность. Однако правительство убрало из перечня документов, которые разрешают выезд за границу, справку медико-социальной экспертной комиссией (МСЭК). По этому документу больше невозможно выехать из страны.

Также из Украины могут выехать:

мужчины, на содержании которых находится трое или более несовершеннолетних детей;

мужчины, которые сами воспитывают ребёнка до 18 лет или с инвалидностью;

мужчины, которые едут к лицам с инвалидностью и нуждающимся в постоянном уходе, детям с инвалидностью или определенного перечня болезней, за которыми они ухаживают, если дети состоят на консульском учете;

мужчины, которые являются опекуном, усыновителем ребёнка, чьи родственники погибли или пропали без вести во время АТО/ООС;

военные для подготовки в другой стране;

моряки для работы;

артисты и другие культурные деятели, если они будут представлять Украину на мировом уровне или организовывают благотворительный сбор;

спортсмены и их тренеры для участия в соревнованиях и сборах;

работники железнодорожного транспорта;

водители-волонтеры, если они перевозят грузы для нужд армии, гуманитарную помощь или медицину;

водители транспортных средств хозяйствующих субъектов, которые имеют соответствующую лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров.

Кроме того "Телеграф" рассказывал о том, как выехать из Украины с детьми. В МВД напомнили, что у взрослого должен быть ряд документов, необходимых для выезда.