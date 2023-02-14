Несмотря на военное положение: юрист объяснила, какая категория мужчин может выехать за границу

Потребуется ряд документов, которые сделают возможным пересечение государственной границы

В Украине до конца весны продлили действие военного положения, что означает и увеличение срока действия запрета на выезд за границу для мужчин призывного возраста. При этом, конечно, существуют исключения для нескольких категорий граждан, в том числе лиц с инвалидностью. Если мужчины в возрасте от 18 до 60 лет имеют инвалидность I, II или III группы, они смогут без проблем выехать из Украины.

Как пишет "Голос Карпат" со ссылкой на юриста Ario Law Firm Надежду Грищенко, этим лицам необходимо иметь при себе пакет документов. Именно благодаря их наличию пограничники будут определять, удастся ли гражданину покинуть страну.

При этом 100-процентной уверенности в том, что мужчину пропустят через границу, все равно нет. Окончательное решение будет за уполномоченными лицами, проверяющими документы.

Что нужно для выезда за границу людям с инвалидностью?

Справка из военкомата или отметка в военном билете о снятии с военного учета по состоянию здоровья.

Удостоверение, подтверждающее статус личности с инвалидностью.

Удостоверение (можно пенсионное), подтверждающее начисление соцпомощи согласно законам Украины.

В случае отсутствия последнего, справка для получения льгот теми лицами, которые не имеют права на пенсию или соцпомощь, но при этом признаются гражданами с инвалидностью.

Также, конечно же, у человека должны быть документы, подтверждающие его личность, то есть загранпаспорт гражданина Украины или другие подходящие для этого бумаги.

Напомним, что на днях в Украине был существенно расширен список лиц, которым разрешено пересекать границу. Это касается как женщин, так и мужчин.

Также "Телеграф" рассказывал, что нужно, чтобы покинуть страну вместе с детьми.