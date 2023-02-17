Выезд за границу Украины: названа категория мужчин, которая может покидать страну

Для выезда понадобится ряд документов

Во время действия военного положения и общей мобилизации выезжать за границу могут лишь несколько категорий мужчин. В том числе покидать пределы страны могут и военнослужащие. Это возможно при условии выезда в другую страну на лечение.

Лица из составных сил обороны и сил безопасности, в случае получения ранения в связи с военной агрессией россии, могут отправиться за пределы Украины для прохождения лечения. Для этого потребуется ряд определенных документов. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Список необходимых документов для выезда военнослужащих:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу или паспорт гражданина Украины (в случае их отсутствия, потребуются документы, содержащие сведения о мужчине, на основании которых Госпогранслужба разрешит выезд)

вывод о необходимости направления мужчины на лечение за границу;

письмо Минздрава о согласованном с иностранной стороной перечне лиц, которых учреждения здравоохранения готовы принять на лечение.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что пограничники назвали еще одну категорию мужчин, которая может выезжать за границу в условиях военного положения и общей мобилизации.