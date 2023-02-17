Рус

Виїзд за кордон України: названо категорію чоловіків, яка може залишати країну

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Виїзд за кордон для чоловіків Новина оновлена 17 лютого 2023, 12:12
Виїзд за кордон для чоловіків. Фото facebook.com/DPSUkraine

Для виїзду знадобиться низка документів

Під час дії воєнного стану та загальної мобілізації виїжджати за кордон можуть лише кілька категорій чоловіків. В тому числі залишати межі країни можуть і військовослужбовці. Це можливо за умови виїзду до іншої країни на лікування.

Особи зі складових сил оборони та сил безпеки, у разі отримання поранення у зв’язку з військовою агресією росії, можуть вирушити за межі України для проходження лікування. Для цього знадобиться низка певних документів. Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Список необхідних документів для виїзду військовослужбовців:

  • паспорт громадянина України для виїзду за кордон або паспорт громадянина України (у разі їх відсутності, знадобляться документи, які містять відомості про чоловіка, на підставі яких Держприкордонслужба дозволить виїзд);
  • висновок щодо необхідності направлення чоловіка на лікування за кордон;
  • лист МОЗ про погоджений з іноземною стороною перелік осіб, яких установи охорони здоров’я готові прийняти на лікування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що прикордонники назвали ще одну категорію чоловіків, яка може виїжджати за кордон в умовах воєнного стану та загальної мобілізації.

Теги:
#Україна #Чоловіки #Лікування #Військовослужбовці #Держприкордонслужба #Виїзд за кордон