Виїзд за кордон України: названо категорію чоловіків, яка може залишати країну

Для виїзду знадобиться низка документів

Під час дії воєнного стану та загальної мобілізації виїжджати за кордон можуть лише кілька категорій чоловіків. В тому числі залишати межі країни можуть і військовослужбовці. Це можливо за умови виїзду до іншої країни на лікування.

Особи зі складових сил оборони та сил безпеки, у разі отримання поранення у зв’язку з військовою агресією росії, можуть вирушити за межі України для проходження лікування. Для цього знадобиться низка певних документів. Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Список необхідних документів для виїзду військовослужбовців:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон або паспорт громадянина України (у разі їх відсутності, знадобляться документи, які містять відомості про чоловіка, на підставі яких Держприкордонслужба дозволить виїзд);

висновок щодо необхідності направлення чоловіка на лікування за кордон;

лист МОЗ про погоджений з іноземною стороною перелік осіб, яких установи охорони здоров’я готові прийняти на лікування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що прикордонники назвали ще одну категорію чоловіків, яка може виїжджати за кордон в умовах воєнного стану та загальної мобілізації.