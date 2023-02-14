Попри воєнний стан: юристка пояснила, яка категорія чоловіків може виїхати за кордон

Знадобиться низка документів, які зроблять можливим перетин державного кордону

В Україні до кінця весни продовжили дію воєнного стану, що означає і подовження строку дії заборони на виїзд за кордон для чоловіків призовного віку. При цьому, звісно ж, існують винятки для декількох категорій громадян, зокрема і осіб із інвалідністю. Якщо чоловіки у віці від 18 до 60 років мають інвалідність І, ІІ або ІІІ групи, вони зможуть без проблем виїхати із України.

Як пише "Голос Карпат" із посиланням на юристку Ario Law Firm Надію Грищенко, цим особам необхідно мати при собі пакет документів. Саме завдяки їхній наявності прикордонники будуть визначати, чи вдасться громадянину покинути країну.

При цьому 100-відсоткової впевненості у тому, що чоловіка пропустять через кордон, все одно нема. Кінцеве рішення буде належати уповноваженим особам, які перевірятимуть документи.

Що саме потрібно для виїзду за кордон людям із інвалідністю?

Довідка із військомату чи позначка у військовому квитку про зняття із військового обліку за станом здоров'я.

Посвідчення, яке підтверджуватиме статус особи із інвалідністю.

Посвідчення (можна пенсійне), яке підтверджуватиме нарахування соцдопомоги згідно із законами України.

У разі відсутності останнього — довідка для отримання пільг тими особами, які не мають праву на пенсію чи соцдопомогу, але при цьому визнаються громадянами із інвалідністю.

Також, звичайно ж, у людини мусять бути документи, які підтверджують її особу — себто закордонний паспорт громадянина України чи інші підходящі для цього папери.

Нагадаємо, що днями в Україні було суттєво розширено список осіб, яким дозволено перетинати кордон. Це стосується як жінок, так і чоловіків.

Також "Телеграф" розповідав, що потрібно, аби покинути країну разом із дітьми.