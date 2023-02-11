Великій категорії українців дозволили виїжджати за кордон: кому саме та що для цього потрібно

На руках при перетині кордону особа повинна мати низку важливих документів

Український уряд вніс часткові зміни у питання щодо виїзду за кордон жінок, які мали стати на військовий облік з 1 жовтня 2022 року. Зокрема, під час дії воєнного стану жінки, які є держслужбовцями, зможуть вільно виїхати за кордон, однак лише за деяких умов.

Так, у рамках змін у правилах перетинання державного кордону України, жінки, які є усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, однією з прийомних батьків або однією з батьків-вихователів, яка виховує неповнолітню дитину чи дітей, віком до 18 років, зможуть отримати дозвіл на виїзд до іншої країни для відвідування дитини або її супроводу.

Що для цього потрібно

закордонний паспорт,

свідоцтво про народження дитини,

документ, що підтвердить перебування дитини за кордоном.

Що стосується військовозобов'язаних чоловіків, то в такому випадку вони повинні мати на руках документ або довідку, що підтверджує статус одинокого батька, на вихованні чи утриманні якого є неповнолітня дитина.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час дії воєнного стану в Україні деякі категорії цивільних жінок вже не зможуть вільно перетинати державний кордон — це стосується жінок-держслужбовців, а також депутаток всіх рівнів.