Великій категорії українців дозволили виїжджати за кордон: кому саме та що для цього потрібно
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На руках при перетині кордону особа повинна мати низку важливих документів
Український уряд вніс часткові зміни у питання щодо виїзду за кордон жінок, які мали стати на військовий облік з 1 жовтня 2022 року. Зокрема, під час дії воєнного стану жінки, які є держслужбовцями, зможуть вільно виїхати за кордон, однак лише за деяких умов.
Так, у рамках змін у правилах перетинання державного кордону України, жінки, які є усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, однією з прийомних батьків або однією з батьків-вихователів, яка виховує неповнолітню дитину чи дітей, віком до 18 років, зможуть отримати дозвіл на виїзд до іншої країни для відвідування дитини або її супроводу.
Що для цього потрібно
- закордонний паспорт,
- свідоцтво про народження дитини,
- документ, що підтвердить перебування дитини за кордоном.
Що стосується військовозобов'язаних чоловіків, то в такому випадку вони повинні мати на руках документ або довідку, що підтверджує статус одинокого батька, на вихованні чи утриманні якого є неповнолітня дитина.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час дії воєнного стану в Україні деякі категорії цивільних жінок вже не зможуть вільно перетинати державний кордон — це стосується жінок-держслужбовців, а також депутаток всіх рівнів.