Большой категории украинцев разрешили уезжать за границу: кому именно и что для этого нужно

На руках при пересечении границы лицо должно иметь ряд важных документов

Украинское правительство внесло частичные изменения в вопрос о выезде за границу женщин, которые должны были стать на военный учет с 1 октября 2022 года. В частности, во время действия военного положения женщины, которые являются госслужащими, смогут свободно выехать за границу, но только при некоторых условиях.

Так, в рамках изменений в правилах пересечения государственной границы Украины, женщины, которые являются усыновителями, опекунами, попечителями, одним из приемных родителей или одним из родителей-воспитателей, воспитывающим несовершеннолетнего ребенка или детей младше 18 лет, смогут получить разрешение на выезд в другую страну для посещения ребенка или его сопровождения.

Что для этого нужно

загранпаспорт,

свидетельство о рождении ребенка,

документ, подтверждающий пребывание ребенка за границей.

Что касается военнообязанных мужчин, то в таком случае они должны иметь на руках документ или справку, подтверждающую статус одинокого отца, на воспитании или содержании которого есть несовершеннолетний ребенок.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время действия военного положения в Украине некоторые категории гражданских женщин уже не смогут свободно пересекать государственную границу — это касается женщин-госслужащих, а также депутатов всех уровней.