Виїзд з України: які категорії чоловіків можуть виїхати за кордон

Названо десять категорій громадян, які можуть перетинати кордон у нинішніх умовах

Під час воєнного стану та загальної мобілізації чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати межі країни. Однак деякі категорії все ж таки можуть перетинати кордон. "Телеграф" докладніше розповість про те, хто потрапляє до цього списку.

Загалом безперешкодний виїзд за кордон передбачений лише для кількох категорій чоловіків у країні. При цьому за останній рік до нього вносилися зміни. Про це у відео на YouTube-каналі SPRAVDI розповів керівник відділу прикордонного контролю Держприкордонслужби України Валерій Бойко.

Хто із чоловіків може виїжджати за кордон України:

тимчасово непридатні до військової служби;

чоловіки з інвалідністю (будь-якої групи);

заброньовані працівники підприємств;

чоловіки, на утриманні яких троє та більше дітей до 18 років;

батьки-одиначки, які виховують неповнолітню дитину;

чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) та дружину, яка проходить військову службу;

співробітники Міноборони, СБУ, ЗСУ;

представники окремих професій (залізничники, працівники авіації);

спортсмени;

волонтери та водії.

Правила виїзду для волонтерів

Валерій Бойко пояснює, що волонтери можуть виїжджати із країни за системою "Шлях" на 30 календарних днів. Це стосується тих, хто займається доставкою гуманітарних вантажів для потреб Збройних сил України.

На 60 днів можуть виїжджати особи, які здійснюють вантажні перевезення.

За словами Бойка, Держприкордонслужба не контролює своєчасне повернення осіб з-за кордону. Система "Шлях", якою чоловік може виїжджати з країни, підконтрольна Укртрансбезпеці.

Якщо ж буде виявлено порушення з боку волонтера щодо термінів перебування за кордоном, у системі "Шлях" цю особу буде заблоковано та дозвіл на виїзд за кордон за цією системою буде скасовано.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Держприкордонслужбі українцям пояснили, чи можуть вони зараз виїжджати за кордон без закордонного паспорта.