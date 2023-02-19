Выезд из Украины: какие категории мужчин могут уехать за границу

Названы десять категорий граждан, которые могут пересекать границу в нынешних условиях

Во время военного положения и общей мобилизации мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать пределы страны. Однако некоторые категории все же могут пересекать границу. "Телеграф" расскажет подробнее о том, кто попадает в этот список.

В целом беспрепятственный выезд за границу предусмотрен всего для нескольких категорий мужчин в стране. При этом, за последний год в него вносились изменения. Об этом в видео на YouTube-канале SPRAVDI рассказал руководитель отдела пограничного контроля Госпогранслужбы Украины Валерий Бойко.

Кто из мужчин может выезжать за границу Украины:

временно непригодны к военной службе;

мужчины с инвалидностью (любой группы);

забронированные работники предприятий;

мужчины, на содержании которых трое и больше детей до 18 лет;

отцы-одиночки, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка;

мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей) и жену, проходящую военную службу;

сотрудники Минобороны, СБУ, ВСУ;

представители отдельных профессий (железнодорожники, работники авиации);

спортсмены;

волонтеры и водители.

Правила выезда для волонтеров

Валерий Бойко объясняет, что волонтеры могут выезжать из страны по системе "Путь" на 30 календарных дней. Эт о касается тех, кто занимается доставкой гуманитарных грузов для нужд Вооруженных сил Украины.

На 60 дней могут выезжать лица, осуществляющие грузовые перевозки.

По словам Бойко, Госпогранслужба не контролирует своевременный возврат лиц из-за границы. Система "Путь", по которой мужчина может выезжать из страны, подконтрольна Укртрансбезопасности.

Если же будет выявлено нарушение со стороны волонтера относительно сроков пребывания за границей, в системе "Путь" это лицо будет заблокировано и разрешение на выезд за границу по этому системе будет отменено.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Госпогранслужбе украинцам объяснили, могут ли они сейчас выезжать за границу без загранпаспорта.