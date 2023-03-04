Выезд студентов за границу: юрист рассказала, изменилось ли что-то в 2023 году

Пограничники не пропускают эту категорию граждан на выезд с территории Украины

Пока в Украине продолжается военное положение и проходит всеобщая мобилизация, выезд за границу для подавляющего большинства категорий граждан стал проблемой. Однако правительство предусмотрело вероятность предоставления разрешения на пересечение госграницы для отдельных категорий мужчин призывного возраста, однако студенты к ним не относятся.

Как в комментарии для портала b2bconsult рассказала адвокат Анастасия Иванченко, в начале 2023 года официальная позиция Государственной пограничной службы осталась неизменной. То есть, выезд из Украины и пересечение государственной границы мужчинами-студентами, которые учатся в иностранных высших учебных заведениях, запрещен.

По словам эксперта, в этом запрете пограничники руководствуются действующим законодательством, а именно Постановлением №57. В рамках этого документа определяется порядок пересечения границы во время действия военного положения. И такая категория военнообязанных как студенты под пропуск за пределы страны, как не подлежала в прошлом, так и не подлежит в 2023 году.

"Пока не будет изменений по этой категории граждан и они не будут внесены в постановление правительства о порядке пересечения границы, пограничники не пропускают эту категорию граждан на выезд с территории Украины", — пояснила Иванченко.

Так, если военнообязанный мужчина поступил в украинский или иностранный вуз, он все же имеет право на отсрочку от мобилизации (закон этого не запрещает), но за границу его не выпустят.

Ранее "Телеграф" сообщал, что названа еще одна категория мужчин, которые могут выезжать из Украины во время действия военного положения.