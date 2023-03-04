Виїзд студентів за кордон: юристка розповіла, чи змінилося щось у 2023 році

Прикордонники не пропускають цю категорію громадян на виїзд з території України

Поки в Україні триває воєнний стан і проходить загальна мобілізація, виїзд за кордон для переважної більшості категорій громадян став проблемою. Однак, уряд передбачив ймовірність надання дозволу на перетин держкордону для окремих категорій чоловіків призовного віку, однак студенти до них не відносяться.

Як у коментарі для порталу b2bconsult розповіла адвокат Анастасія Іванченко, на початку 2023 року офіційна позиція Державної прикордонної служби залишилася незмінною. Тобто виїзд з України та перетин державного кордону чоловіками-студентами, які навчаються в іноземних вищих навчальних закладах, заборонено.

За словами експертки, у цій забороні прикордонники керуються чинним законодавством, а саме Постановою № 57. В рамках саме цього документу визначається порядок перетину кордону під час дії воєнного стану. І така категорія військовозобов'язаних, як студенти, під пропуск за межі країни, як не підлягала у минулому, так і не підлягає у 2023 році.

"Поки не буде змін щодо цієї категорії громадян, і вони не будуть внесені в постанову уряду про порядок перетину кордону, прикордонники не пропускають цю категорію громадян на виїзд з території України", — пояснила Іванченко.

Так, якщо військовозобов'язаний чоловік вступив до українського або іноземного ВНЗ, він все ж має право на відстрочку від мобілізації (закон цього не забороняє), але за кордон його не випустять.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що названо ще одну категорію чоловіків, які можуть виїжджати з України під час дії воєнного стану.